Leao e Pulisic, aria di addio? Allegri dice la sua in conferenza

Max Allegri ha parlato della partita di domani, della stagione del Milan e della situazione legata ad alcuni calciatori rossoneri. Il tecnico ha detto la sua anche su Leao e Pulisic, oggetti di forti critiche negli ultimi mesi. Secondo l’allenatore rossonero, però, i due attaccanti possono ancora dare tanto.

Milan, che succede con Leao e Pulisic?

Leao e Pulisic hanno vissuto una stagione molto complicata, in termini di numeri e di prestazioni offerte. Allegri, però, crede ancora in loro due:

“Leao e Pulisic possono dare ancora tanto al Milan. Sono giocatori tecnici. Sono stati perseguitati dagli infortuni. Stanno tutti bene e devono fare una bella partita.”

Il portoghese e lo statunitense, dunque, contro il Cagliari ci saranno. Possono riscattarsi con una buona prestazione, utile a raggiungere la qualificazione in Champions League. La possibilità di salutare Milano in estate, però, non è bassa.