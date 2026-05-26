Leao rompe il silenzio dopo il disastro Milan: parole forti del portoghese

Il Milan ha deciso: dopo aver chiuso il campionato fuori dalla Champions League, Allegri è stato esonerato insieme a Furlani, Tare e Moncada. In mezzo a questo caos, Rafa Leao ha scelto di parlare, a modo suo, con poche righe cariche di significato in ottica futura.

Un anno da incubo: Leao racconta la stagione rossonera

Rafa non cerca alibi: è consapevole di aver attraversato un periodo più pesante di quanto si potesse immaginare dall’esterno. Attraverso il suo profilo Instagram, il portoghese ha spiegato che è stata una stagione che ha messo alla prova il suo stato fisico e psicologico al massimo:

“È stato un periodo in cui ha messo alla prova il mio stato fisico e psicologico al massimo e solo chi lo ha vissuto con me da vicino sa quanto sia stato difficile per me, per questo voglio ringraziare tutti coloro che hanno fatto il possibile e l’impossibile affinché questa stagione avesse una piega totalmente diversa”

Leao, il messaggio sul futuro e le ombre sul suo addio

Nonostante il tono malinconico, Leao ha chiuso il post guardando avanti, augurando al Milan il meglio per il futuro:

“Che il Milan la prossima stagione possa tornare a vivere momenti di gioie e trionfi“

La domanda, però, è inevitabile: si tratta di un saluto o una promessa? La risposta non è banale, perché il futuro di Leao in rossonero è tutt’altro che scontato. Al momento, però, è tutto prematuro: tra le tensioni con la proprietà e le offerte dall’estero, la situazione si chiarirà nelle prossime settimane.