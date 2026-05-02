Leao sotto accusa, Allegri lo difende: “Ha fatto una buona prestazione”

Massimiliano Allegri risponde ai fischi per Rafa Leao: il tecnico del Milan difende l’attaccante portoghese. I fischi di San Siro non sono critiche, ma gesti d’affetto. Almeno secondo la lettura di Allegri, che alla vigilia di Sassuolo-Milan ha affrontato direttamente il tema dei mugugni ricevuti da Leao nelle ultime due partite casalinghe. Contro Udinese e Juventus il portoghese ha subito contestazioni dai propri tifosi al momento della sostituzione, un segnale di malcontento che in realtà nasconde ben poco.

Leao e i fischi: cosa dice davvero Allegri

Il tecnico rossonero non ha girato attorno alla questione. Queste le sue parole in conferenza stampa:

“Secondo me è un gesto d’affetto dei tifosi. Domenica scorsa ha fatto una buona prestazione. Una delle migliori atleticamente e sotto il punto di vista dell’attenzione.”

La difesa è netta e senza ambiguità: Leao ha giocato bene, i fischi vanno interpretati diversamente da come potrebbero sembrare a una lettura superficiale. La performance domenicale è stata effettivamente una delle migliori dell’attaccante in questa stagione? Allegri sottolinea due aspetti specifici: l’impegno atletico e la concentrazione difensiva. Non si tratta di una prestazione ordinaria, ma di una gara dove Leao ha risposto presente su tutti i fronti. Eppure i fischi sono arrivati comunque, il che suggerisce una dinamica più complessa di una semplice insoddisfazione per il gioco espresso.

Sassuolo-Milan: i tre punti che contano

La sfida di domani al Mapei Stadium rappresenta un crocevia importante per la corsa Champions. I rossoneri hanno bisogno di altre due vittorie per blindare il quarto posto e garantirsi l’accesso alla competizione europea. Il Sassuolo di Fabio Grosso arriva dopo un periodo non brillantissimo, ma resta un avversario che non regala nulla. La 35ª giornata di campionato non consente distrazioni.

Allegri ha scelto di affrontare il tema Leao proprio perché la continuità dell’attaccante portoghese è fondamentale per gli equilibri offensivi del Milan. Un giocatore fischiato dai propri tifosi corre il rischio di perdere fiducia, anche se il tecnico prova a sminuire l’accaduto. La sua difesa pubblica è uno strumento tattico: rassicurare il giocatore, allontanare il rumore, mantenere il focus sulla competizione. Domani il campo darà i veri verdetti.

Nelle prossime settimane il Milan avrà l’opportunità di consolidare il quarto posto e allontanare le distrazioni. Leao rimane centrale nel progetto offensivo di Allegri, fischi o no. La sfida contro il Sassuolo sarà il primo test concreto di questa ritrovata serenità attorno all’attaccante portoghese e alla squadra nel suo complesso.