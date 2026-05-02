Sassuolo – Milan, Allegri presenta la sfida: “Bestia nera? Speriamo di no”

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la trasferta contro il Sassuolo. Una gara ostica, in casa di un avversario che ha messo spesso in difficoltà i rossoneri. Una partita che può dire tanto sul finale di stagione del Milan, che non può mancare la qualificazione alla prossima Champions League.

Milan senza Modric: Allegri scegli il sostituto

Dopo aver ricordato Alex Zanardi, scomparso prematuramente oggi, Allegri ha parlato dei suoi ragazzi, innanzitutto di Luka Modric:

“Siamo tristi dell’infortunio che lo terrà fuori fino a fine stagione, anche se lui vorrebbe fortemente tornare. Ama tantissimo il suo lavoro e spero che abbia trasmesso questo a tutto il gruppo. Lo sostituiranno Ricci o Jashari che sono tanto cresciuti, ho piena fiducia in loro e uno dei due domani lo sostituirà sicuramente bene.”

Nelle prossime settimane ci saranno alcune riunioni per decidere il futuro:

“È normale che ci siano, si deve valutare ciò che è stato fatto, ma poi si faranno anche alla fine perché il risultato cambia totalmente la visione di tutto. abbiamo messo una buona base ma la base più importante da mettere però è quella della Champions.”

Sassuolo bestia nera: Allegri sfida i neroverdi

Il tecnico rossonero ha parlato del Sassuolo, bestia nera del Milan da diverse stagioni:

“Dobbiamo ottenere il massimo dei risultati, il sassuolo è un’ottima squadra, che sta bene e molto tecnica. Hanno un bravissimo allenatore che è la rivelazione del campionato. Ha fatto dei passi in avanti importanti. Per noi è una partita difficile ma dobbiamo fare 6 punti per la Champions già da domani. Sassuolo bestia nera? Non so come mai, speriamo che lo sia stata in passato.”

Poi un commento sulla super semifinale di Champions League tra PSG e Bayern Monaco:

“Dal punto di vista tecnico ha visto gesti tecnici pazzeschi come Real e Bayern. Più alzi il livello più i gesti tecnici sono migliori, magari la prossima partita finisce 1-1, ma è stata una bellissima partita piena di occasioni.”

Il Milan e l’attacco: il punto su Nkunku, Gimenez e non solo

Allegri ha fatto il punto della situazione su Nkunku e Gimenez:

“Nkunku ha grandissime capacità tecniche, per essere il primo anno in Italia ha avuto difficoltà si, ma non si discute il valore del giocatore, perché poi ci sono tante cose che fanno sì che possa fare bene un anno e meno bene l’anno dopo, ma non si discute il suo valore come quello degli altri della squadra.”

E sul messicano:

“Santi è arrivato lo scorso anno, poi ha avuto un problema alla caviglia, dopo la Gold Cup. L’infortunio lo ha tenuto fuori 4/5 mesi e rientrare dopo tanto stop fai fatica a trovare ritmo. Si sta allenando bene e con voglia ma il valore non si discute, l’infortunio impatta troppo.”

Non potevano mancare le parole su Leao e Pulisic: