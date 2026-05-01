Mercato Milan, ritorno di fiamma inaspettato: si riaccende la trattativa saltata a gennaio?

L’agente di Jean-Philippe Mateta ha assistito a Milan-Juventus da San Siro secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X. La presenza di Paul Latouche sugli spalti riaccende scenari di mercato dopo lo strappo di gennaio scorso.

Mateta e il Milan: perché salto tutto a gennaio

A gennaio la trattativa tra il Milan e l’attaccante del Crystal Palace si è interrotta bruscamente. Il club rossonero aveva inviato un proprio medico in Inghilterra per valutare personalmente le condizioni fisiche di Mateta, ma l’esito degli esami approfonditi non ha convinto la dirigenza. Il problema al ginocchio emerso durante le visite rappresentò il motivo concreto del dietrofront: l’attaccante aveva evidenziato fastidi che prospettavano persino un intervento chirurgico per risolverli definitivamente.

Anche la Juventus si era mossa in quella finestra di mercato, proponendo un’alternativa economica diversa rispetto ai rossoneri: prestito con obbligo di riscatto superiore ai 30 milioni. L’operazione bianconera, però, sembrò più un’azione di disturbo che un’effettiva volontà di ingaggiarlo. La situazione si era chiusa rapidamente, con Mateta rimasto al Crystal Palace e il Milan che aveva abbandonato la pista.

La presenza a San Siro: segnale di ritorno?

La presenza dell’agente Latouche allo stadio durante Milan-Juventus non è casuale. Dopo mesi di silenzio, l’entourage di Mateta torna a monitorare i movimenti dei due club che lo volevano a gennaio. Le stories pubblicate dallo stesso procuratore testimoniano una ricerca consapevole di visibilità nei confronti dei rossoneri e dei bianconeri.

Cosa cambierebbe rispetto a gennaio? Tutto dipende dalle condizioni attuali di Mateta. Se il ginocchio è stato gestito e il fastidio risolto, il Milan potrebbe riconsiderare l’operazione in estate con una valutazione medica diversa. Il Crystal Palace, nel frattempo, continua a contare su di lui in Premier League e nella corsa per la Conference League.

L’estate 2026 potrebbe essere il momento in cui la trattativa tra Mateta e il Milan si riaccenda concretamente. La presenza dell’agente a San Siro durante il big match rappresenta il primo segnale che il capitolo non è definitivamente chiuso: il club rossonero avrà una seconda opportunità di portare l’attaccante del Crystal Palace a Milano con minori incertezze rispetto alla finestra invernale.