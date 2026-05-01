Milan, tutto pronto per il colpo: 40 milioni per il gioiellino della Serie A

Marco Palestra rappresenta il profilo prioritario del Milan per il rinforzo sulla fascia esterna, con l’Atalanta che chiede 40 milioni di euro per liberare l’esterno italiano.

Palestra e il Milan: la valutazione dell’Atalanta non scende

L’esterno sta concludendo la stagione con il Cagliari in grande forma, tanto da meritarsi la convocazione in Nazionale. La sua stagione ha attirato l’attenzione di diversi club di Serie A e non solo. L’Atalanta, consapevole del valore acquisito dal giocatore, ha fissato il prezzo: meno di 40 milioni non se ne parla.

Il Milan ha già chiesto informazioni e sta valutando la fattibilità dell’operazione. La cifra rappresenta un investimento considerevole per una fascia esterna.

Il club rossonero riflette sulla possibilità di inserire contropartite tecniche nell’affare, così da ridurre l’esborso cash richiesto dai bergamaschi.

L’Inter entra nella corsa: occhio alla possibile rivale

Non c’è però solo il Milan a monitorare Palestra. Anche l’Inter ha manifestato interesse concreto per l’esterno. L’Atalanta rimane serena. Se non arriveranno proposte concrete, il club bergamasco non ha alcun problema nel tenere Palestra in rosa per la prossima stagione.

Anzi, un altro anno potrebbe far lievitare ulteriormente la sua valutazione di mercato, complicando ancora di più i piani di Milan e Inter. Il Milan dovrà decidere se accelerare nei prossimi giorni oppure rinviare la valutazione, correndo il rischio di trovare il giocatore ancora meno raggiungibile nel calciomercato estivo.