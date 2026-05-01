Milan, dichiarazioni importanti di Tare: dal suo ruolo all’annuncio su Modric

Sono settimane molto importanti per il futuro del Milan. Massimiliano Allegri e la dirigenza rossonera hanno infatti iniziato a programmare la prossima stagione, mettendo sul tavolo le proprie idee e i piani per continuare a crescere. Un ruolo centrale lo avrà anche Igli Tare, chiamato a cercare di soddisfare le richieste del tecnico livornese. Il direttore sportivo del Milan ha parlato a DAZN delle ambizioni del club e del futuro di Luka Modric.

Tare racconta la dimensione del Milan: “Qua bisogna lasciare il segno”

Intervenuto ai microfoni di DAZN nel corso di una puntata del format “Giorgia’s Secret”, Igli Tare ha confessato il suo amore per il Milan del passato, sottolineando l’importanza di svolgere un lavoro di alto livello per un club importante come questo:

“Da bambino ero tifoso del Milan di van Basten, di Gullit, di Rijkaard, di Maldini, di Baresi, di questi campioni qua. Cerco di meritarmi di essere parte di questo club. Qua bisogna lasciare il segno“.

Il commento del DS su Modric: “Secondo me rimarrà”

Il direttore sportivo del Milan si è poi soffermato sul futuro di Luka Modric. Il centrocampista croato deciderà nei prossimi mesi se continuare per un’altra stagione in rossonero o se dire addio al calcio dopo il Mondiale: