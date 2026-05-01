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Modric, tra rinnovo col Milan e addio al calcio: l’infortunio cambia tutto

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Modric, tra rinnovo col Milan e addio al calcio: l’infortunio cambia tutto
Luka Modric, centrocampista del Milan
Luka Modric, centrocampista del Milan, dopo l'infortunio rimediato nel corso del match contro la Juventus

L’ultima immagine della prima stagione al Milan di Luka Modric non è stata quella che tutti speravano. Lo scontro aereo con Manuel Locatelli nel corso della sfida contro la Juventus ha portato ad una frattura dello zigomo sinistro, facendo concludere anzitempo il campionato al centrocampista croato. Nel corso delle prossime settimane, Modric dovrà anche prendere una decisione fondamentale: rinnovare per vivere una seconda stagione in rossonero oppure ritirarsi dopo il Mondiale.

Modric e la clausola per il rinnovo: il Milan vuole continuare insieme

Il Milan non ha dubbi: continuare per un’altra stagione insieme a Luka Modric. Il club rossonero ha in mano lo strumento per poter prolungare questo rapporto, ovvero una clausola che permette di attivare il rinnovo di contratto per un’altra stagione, con ingaggio e premi già fissati l’estate scorsa.

Luka Modric, centrocampista del Milan, nel corso del match contro la Roma
Luka Modric, centrocampista del Milan

Questa clausola potrà essere attivata solamente con il benestare dell’ex centrocampista del Real Madrid e per capire se questo matrimonio potrà continuare bisognerà attendere. Come racconta ‘La Gazzetta dello Sport’, Modric vuole testare le proprie condizioni fisiche e la decisione definitiva arriverà solamente dopo il Mondiale.

Modric ha le idee chiare: senza rinnovo sarà addio al calcio

Dal richiamo della patria rappresentato dalla Dinamo Zagabria ad Arabia Saudita o Stati Uniti: niente di tutto ciò farà parte del futuro di Luka Modric. Sul tavolo del centrocampista croato sono solamente due le opzioni: il rinnovo con il Milan o l’addio al calcio.

Ad incidere sulla decisione potrebbe essere però la qualificazione alla prossima Champions League, con la voglia di chiudere il cerchio rappresentando i colori rossoneri in Europa che potrebbe prevalere. Anche Massimiliano Allegri potrebbe avere un ruolo chiave: il rapporto tra i due è infatti ottimo e i 2788 minuti disputati dal croato finora ne sono la dimostrazione.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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