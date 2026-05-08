Leao sul Mercato? Il Milan fissa le condizioni per la cessione

Rafa Leao è stato per anni il giocatore simbolo del Milan, ma pare che la storia d’amore tra il portoghese e i rossoneri sia giunta al capolinea. secondo quanto riportato da SportMediaset, l’attaccante numero 10 pare ormai essere finito sul mercato, e diversi sono gli scenari possibili per il suo futuro, anche se la posizione del Milan resta molto chiara.

Leao e il Milan: la posizione del club sul mercato

In casa Milan non esiste alcuna intenzione di svendere uno dei propri talenti principali. La clausola rescissoria da 175 milioni di euro rappresenta una cifra fuori mercato, ma la società rossonera avrebbe fissato comunque un prezzo minimo di circa 60 milioni di euro per eventuali trattative.

Al momento, però, non si registra una vera e propria corsa al giocatore. Qualche sondaggio dall’estero è arrivato, con particolare attenzione da parte dell’Al-Hilal, ma il Milan non ha fretta e valuta ogni scenario con grande attenzione.

Possibili scenari e riflessioni sul futuro

Sul fronte italiano, il Milan non avrebbe intenzione di rafforzare una diretta concorrente, ma il mercato resta aperto a possibili sviluppi. Secondo Sportmediaset, Napoli e Roma restano vigili sulla situazione, anche se al momento non si registrano trattative concrete.

Leao, quindi, non viene più considerato un elemento intoccabile all’interno del progetto rossonero, ma resta comunque un profilo di alto livello che potrebbe diventare uno dei protagonisti della prossima estate di mercato.