Lewandowski-Milan, l’attaccante ha preso una decisione: non ci sono più dubbi

Per settimane il nome di Robert Lewandowski è stato al centro delle voci di mercato legate al Milan. Il bomber polacco, in uscita dal Barcellona, sembrava il profilo adatto per il progetto rossonero. Adesso però arriva la parola fine, almeno per quanto riguarda la Serie A. Lewandowski non vestirà la maglia del Milan e la destinazione più probabile si trova ben lontano dall’Europa.

A fare chiarezza ci ha pensato Matteo Moretto, intervenuto nell’ultimo video sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Le sue parole non lasciano spazio a dubbi sul futuro del bomber polacco, sempre più lontano dal Milan:

“Vi avevo detto di come Lewandowski al Milan fosse una pista non tanto da seguire, e anche che la Juve avesse altre priorità. I costi sono elevati e vi confermo che la destinazione più probabile è quella di lasciare l’Europa, con Arabia Saudita in primis e MLS molto attente”