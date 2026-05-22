L’ex giocatore è netto: “Solo Allegri può centrare la Champions con questo Milan”

Allegri può portare il Milan in Champions League in una stagione segnata da tensioni interne e instabilità dirigenziale. Secondo Luca Toni, solo l’allenatore rossonero ex Juve poteva centrare l’obiettivo europeo con questa situazione.

Milan: il caos societario che ha condizionato la stagione

La stagione rossonera è stata attraversata da una serie di problemi che hanno minato la stabilità dell’ambiente. Prima la contestazione dei tifosi contro Furlani, poi le voci su un possibile addio del direttore sportivo Igli Tare, infine le tensioni tra Allegri e Zlatan Ibrahimovic. Un clima di incertezza che ha pesato sulla continuità del progetto, costringendo la squadra a lottare su più fronti contemporaneamente.

L’ultima giornata contro il Cagliari rappresenta il momento decisivo. Una vittoria garantirebbe l’accesso aritmetico alla Champions League, un pareggio o una sconfitta lascerebbe tutto in sospeso. Il Milan non può permettersi ulteriori distrazioni: il raggiungimento dell’Europa che conta è l’unico risultato accettabile dopo mesi di turbolenze interne.

Toni su Allegri: “Solo lui poteva farcela con questo caos”

Secondo Luca Toni, ex attaccante, la qualificazione in Champions rappresenta un merito specifico di Allegri. Come rivela il podcast ‘Cose Scomode’ di Aura Sport, l’analisi di Toni è netta: “A guardarlo da fuori, il Milan ha evidenti problemi interni e i dirigenti non sembrano remare tutti nella stessa direzione. Con una situazione societaria del genere, Allegri era l’unico allenatore in grado di centrare la qualificazione in Champions League“.

Qual è il valore reale di questa squadra? Secondo Toni, il Milan è inferiore a Inter e Napoli, ma si posiziona sullo stesso livello di Juventus e Roma. Una rosa normale, senza pretese di vertice assoluto, che tuttavia ha raggiunto un obiettivo europeo grazie alla gestione di Allegri. Un allenatore con esperienza consolidata, capace di mantenere equilibrio anche quando la società non offre protezione.

Toni sottolinea un aspetto cruciale: “Il suo gioco può piacere o meno, ma ha guidato una rosa normale al traguardo europeo. Un tecnico più giovane, senza una società forte alle spalle a proteggerlo, probabilmente non ce l’avrebbe fatta”. La dichiarazione contiene un giudizio implicito sulla fragilità dell’attuale assetto dirigenziale del Milan, incapace di fornire al tecnico il supporto necessario per affrontare serenamente una stagione complessa.

Il Milan e l’estate che deve risolvere tutto

L’accesso alla Champions League non chiuderebbe i conti con una stagione turbolenta. In estate il Milan dovrà affrontare questioni strutturali rimaste irrisolte: il rapporto tra Allegri e la dirigenza, la stabilità del progetto tecnico, la continuità di figure chiave come Tare. Senza chiarimenti, il rischio è portarsi dietro gli stessi strascichi che hanno caratterizzato il 2024/2025.

La qualificazione europea, se confermata contro il Cagliari, rappresenta un risultato concreto ma non esaurisce i problemi di fondo. Il Milan deve trasformare questa difficile stagione in punto di partenza per una ricostruzione seria, dove società e allenatore remino nella stessa direzione. Solo così la gestione di Allegri potrà evolversi da operazione di contenimento a progetto di crescita reale per il calciomercato Milan.