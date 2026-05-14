Lite Allegri-Ibra, emergono nuovi retroscena: tutti i dettagli sulla rottura

Situazione a dir poco complicata in casa Milan, con la lite tra Allegri e Ibrahimovic che continua a tenere banco. Nelle ultime ore sono emerse delle novità e degli ulteriori dettagli circa le tensioni tra l’allenatore rossonero e il dirigente. I primi contrasti sono arrivati addirittura a gennaio.

Franco Ordine, noto giornalista, ha fatto il punto della situazione sulle pagine de Il Giornale. I primi segnali di contrasto sono arrivati dallo scorso mercato di gennaio, prima con l’operazione legata a Thiago Silva poi a quella di Mateta mai arrivati al Milan.

Di seguito le parole di Ordine in merito alla lite:

“Ibra ha proposto Thiago Silva, Max con tutto l’affetto per il brasiliano ha detto no per l’età e per non oscurare Gabbia dal rendimento ottimo. Poi è arrivata l’idea Mateta, anticipata ai milanisti con telefonate ai singoli calciatori (<<Vi ho trovato il centravanti>>), operazione cancellata per l’infortunio dell’attaccante”

“A quel punto Ibra non ha più frequentato Milanello (seguito da Moncada) e si è presentato solo a San Siro con compiti di rappresentanza. Appena il Milan ha perso colpi, il dissenso di Ibra è diventato più insistente dettando la linea di un cambiamento di ds e tecnico”