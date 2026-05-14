Lite Allegri-Ibra, emergono nuovi retroscena: tutti i dettagli sulla rottura

Situazione a dir poco complicata in casa Milan, con la lite tra Allegri e Ibrahimovic che continua a tenere banco. Nelle ultime ore sono emerse delle novità e degli ulteriori dettagli circa le tensioni tra l’allenatore rossonero e il dirigente. I primi contrasti sono arrivati addirittura a gennaio.
Milan, rottura Allegri-Ibra: i dettagli
Franco Ordine, noto giornalista, ha fatto il punto della situazione sulle pagine de Il Giornale. I primi segnali di contrasto sono arrivati dallo scorso mercato di gennaio, prima con l’operazione legata a Thiago Silva poi a quella di Mateta mai arrivati al Milan.
Di seguito le parole di Ordine in merito alla lite:
“Ibra ha proposto Thiago Silva, Max con tutto l’affetto per il brasiliano ha detto no per l’età e per non oscurare Gabbia dal rendimento ottimo. Poi è arrivata l’idea Mateta, anticipata ai milanisti con telefonate ai singoli calciatori (<<Vi ho trovato il centravanti>>), operazione cancellata per l’infortunio dell’attaccante”
“A quel punto Ibra non ha più frequentato Milanello (seguito da Moncada) e si è presentato solo a San Siro con compiti di rappresentanza. Appena il Milan ha perso colpi, il dissenso di Ibra è diventato più insistente dettando la linea di un cambiamento di ds e tecnico”
Milan, momento complicato
Un finale di stagione molto complicato in casa Milan. Molto passerà dal campo con la qualificazione alla prossima Champions di fondamentale importanza, ma la rottura sembra ben più pesante rispetto ad un semplice malinteso di campo. Al termine della stagione ci sarà qualche cambiamento forzato tra i rossoneri che sia in panchina o in dirigenza.