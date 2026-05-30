Lo voleva il Milan, ma ha scelto il Liverpool: sfuma la pista per l’allenatore

Max Allegri è stato esonerato dal Milan dopo l’ultimo turno di campionato a causa della mancata qualificazione in Champions League. L’ex tecnico rossonero firmerà presto un contratto con il Napoli di De Laurentiis. Nel frattempo, il club rossonero cerca un nuovo profilo per la panchina. Salta la pista legata a Andoni Iraola, promesso sposo dei Reds.

Slot esonerato: il Liverpool cambia in panchina e beffa il Milan

Il Liverpool ha ufficializzato l’esonero di Arne Slot. Il tecnico olandese lascia Anfield con effetto immediato dopo una stagione complicata, aprendo la strada ad Andoni Iraola. L’allenatore basco, che era in attesa di questa opportunità, rappresenta il profilo ideale per il “cambio di direzione” che il club inglese intende perseguire. La dirigenza dei Reds ha già confermato che il processo di nomina del successore è in corso e gli indizi suggeriscono una chiusura imminente della trattativa.

Perché proprio Iraola? L’identikit tracciato dalla proprietà britannica corrisponde esattamente al profilo dello spagnolo. La sua esperienza e la sua filosofia di gioco rappresentano l’alternativa che il club stava cercando per invertire la traiettoria della squadra. Ci aveva pensato anche il Milan, quanto meno aveva preso in considerazione l’idea. Tuttavia, le tempistiche hanno favorito l’inserimento del Liverpool, prima scelta dell’allenatore.