News Milan

Lukaku apre al Milan, ma c’è un problema: il piano della dirigenza rossonera

di
Lukaku apre al Milan, ma c’è un problema: il piano della dirigenza rossonera
Lukaku nel mirino del Milan. Foto: SpazioMilan
Romelu Lukaku in maglia Milan con sponsor Emirates, grafica promozionale rossonera

Nel giorno in cui ha compiuto 33 anni, Romelu Lukaku è sempre più vicino a dire addio al Napoli. La storia tra il centravanti belga e gli azzurri è finita, e il centravanti tornerebbe volentieri a Milano: il Milan, però, ha idee diverse.

Lukaku sogna il ritorno a Milano: le ultime sul Milan

A chiarire la situazione Lukaku ci ha pensato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Il rapporto tra il Napoli e il belga è assolutamente chiuso, e qualcosa si è rotto definitivamente anche con mister Conte. Il desiderio di Big Rom, a quanto pare, era quello di tornare a Milano, ma secondo Moretto le porte sono chiuse sia all’Inter che al Milan:

“È vero, il desiderio di Lukaku era un po’ quello di provare a tornare a Milano anche per questioni personali, però a Milano le porte sono chiuse, in questo momento sono chiuse da ambo le squadre, quindi il destino di Lukaku è sempre più lontano dall’Italia”

Il destino di Lukaku, dunque, sembra segnato: il Mondiale con il Belgio di Rudi Garcia rimane l’unico obiettivo dichiarato a breve termine, poi si vedrà. Ma una cosa è chiara: il capitolo italiano di Lukaku è quasi sicuramente chiuso.

Esultanza di Lukaku
Lukaku esulta a Verona

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

Gestione cookie