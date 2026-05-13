Lukaku apre al Milan, ma c’è un problema: il piano della dirigenza rossonera

Nel giorno in cui ha compiuto 33 anni, Romelu Lukaku è sempre più vicino a dire addio al Napoli. La storia tra il centravanti belga e gli azzurri è finita, e il centravanti tornerebbe volentieri a Milano: il Milan, però, ha idee diverse.

Lukaku sogna il ritorno a Milano: le ultime sul Milan

A chiarire la situazione Lukaku ci ha pensato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Il rapporto tra il Napoli e il belga è assolutamente chiuso, e qualcosa si è rotto definitivamente anche con mister Conte. Il desiderio di Big Rom, a quanto pare, era quello di tornare a Milano, ma secondo Moretto le porte sono chiuse sia all’Inter che al Milan:

“È vero, il desiderio di Lukaku era un po’ quello di provare a tornare a Milano anche per questioni personali, però a Milano le porte sono chiuse, in questo momento sono chiuse da ambo le squadre, quindi il destino di Lukaku è sempre più lontano dall’Italia”

Il destino di Lukaku, dunque, sembra segnato: il Mondiale con il Belgio di Rudi Garcia rimane l’unico obiettivo dichiarato a breve termine, poi si vedrà. Ma una cosa è chiara: il capitolo italiano di Lukaku è quasi sicuramente chiuso.