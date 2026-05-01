Milan, occhio a Lukaku per la prossima stagione: può arrivare ad una condizione

Il mercato estivo del Milan si preannuncia caldissimo, e il reparto offensivo è il principale nodo su cui Allegri e la dirigenza rossonera stanno lavorando. La stagione che si avvia alla conclusione ha confermato una lacuna pesante lì davanti, e trovare il profilo giusto non è mai semplice: l’ultimo nome finito sotto i riflettori è quello di Romelu Lukaku.

Milan, Lukaku si propone dopo la rottura col Napoli

Come riportato da Tuttosport, Romelu Lukaku ha ormai rotto con il Napoli ed è alla ricerca di una nuova squadra. Per questo si sarebbe proposto al Milan, che è sempre alla ricerca di un nuovo attaccante per la prossima stagione. Un ritorno a Milano, questa volta in rossonero, per lui che in nerazzurro è stato decisivo nella rinascita interista.

L’ex Inter, Chelsea e Manchester United avrebbe caratteristiche che farebbero molto comodo al gioco di Allegri e tornerebbe molto volentieri a Milano. Ma tra la l’idea e la conclusione dell’affare ci sono due ostacoli concreti che rischiano di bloccare tutto sul nascere.

I dubbi che potrebbero affossare l’affare Lukaku

Il primo problema è la condizione atletica. Sono da capire le sue condizioni fisiche dopo una stagione a Napoli in cui è rimasto più in infermeria che in campo. Non è un dettaglio da poco: un attaccante della sua stazza che non riesce a garantire continuità è un rischio enorme, soprattutto per un club che non può permettersi di investire su un giocatore col rischio di ritrovarselo più fuori che dentro al campo.

Il secondo nodo è economico, e forse ancora più difficile da sciogliere. Il suo ingaggio è piuttosto alto: attualmente al Napoli guadagna 8 milioni di euro a stagione, una cifra che il Milan non potrebbe mai assicurargli. Servirebbe quindi un’importante riduzione dello stipendio per rientrare nei parametri rossoneri. Per chiudere l’affare, insomma, sarà fondamentale la volontà di sacrificarsi da entrambe le parti.