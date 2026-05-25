Mercato Milan, che beffa: saltano due super colpi con l’addio alla Champions

Milan perde la Champions e il calciomercato si blocca: Goretzka rifiuta il contratto rossonero, Gila sceglie altri club, quattro attaccanti di élite sfuggono alla portata. Il ko interno 1-2 contro il Cagliari ha trascinato il Milan al quinto posto con 70 punti, escludendolo dalla prossima Champions League. Per RedBird il danno economico è stimato tra 50 e 70 milioni di euro, cifra che costringe la proprietà a ripensare completamente la strategia di rafforzamento della rosa.

Goretzka e Gila: due no che spiegano il disastro

Leon Goretzka stava per firmare un triennale con il Milan dopo lo svincolo dal Bayern Monaco. L’accordo prevedeva 5 milioni netti annui più bonus fino al 2029. Il centrocampista tedesco ha però deciso di declinare l’offerta rossonera e punta a un club stabile in Champions League, probabilmente in Inghilterra o Spagna. A 29 anni, il giocatore non intende compromettere il finale della sua carriera in Europa League.

Mario Gila seguiva lo stesso copione. Il difensore della Lazio aveva espresso gradimento al Milan da mesi, ma Inter, Napoli e Atlético Madrid si sono inseriti nella trattativa con il vantaggio decisivo della qualificazione Champions. La beffa è concreta: Gila sceglierà uno di questi club, lasciando il Diavolo a mani vuote dopo settimane di negoziazione.

Le strategie in attacco: niente big per il Milan?

La dirigenza aveva individuato quattro punte di prima fascia per il prossimo mercato: Dušan Vlahović della Juventus, Gonçalo Ramos del PSG, Gabriel Jesus dell’Arsenal e Alexander Sørloth dell’Atlético Madrid. Questi colpi sono ora fortemente in bilico senza il piazzamento alla massima competizione europea.

La questione vera è semplice: come convince un calciatore di valore a giocare in Europa League invece che in Champions? La risposta è nessuno lo fa, se ha alternative. Il Milan dovrà ora valutare il sacrificio di un elemento importante della rosa attuale per fare cassa e finanziare il mercato con risorse proprie.

Nei prossimi giorni la proprietà deciderà quale big mettere sul mercato. Nel frattempo, il calendario estivo dei trasferimenti inizia senza il Milan tra i protagonisti. Goretzka, Gila e gli attaccanti di élite cercheranno altre destinazioni. Il calciomercato del Milan parte già in svantaggio, e la sliding door di Cagliari continuerà a pesare su ogni trattativa della stagione 2026-2027.