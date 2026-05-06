Mercato Milan, è sfida alla Juve per la il difensore: parte l’asta in Serie A

Il Milan lavora già sui rinforzi per la prossima stagione, e uno dei nomi che interessa di più è quello di Tiago Gabriel. Il giovane difensore centrale del Lecce sta impressionando tutti in Serie A: possibile asta con la Juventus in estate.

Tiago Gabriel, Milan e Juve in pressing: contatti già avviati

Secondo quanto riportato da TMW, sia Milan che Juve seguono con grande attenzione il centrale rivelazione del Lecce. Il Milan, in particolare, sembra aver fatto sul serio: gli scout rossoneri lo hanno visionato più volte e i dirigenti hanno già avviato i primi contatti con gli agenti del giocatore.

L’idea della dirigenza è quella di inserire nella rosa di Allegri un giovane di prospettiva da far crescere accanto a un centrale più esperto, con l’obiettivo di rinnovare il reparto difensivo senza stravolgere i conti. Anche la Juventus, però, non resta a guardare, e potrebbe inserirsi con decisione nella trattativa per Tiago.

La richiesta del Lecce spaventa: serviranno 30 milioni

Intanto, il Lecce parte da una richiesta alta: 30 milioni di euro, con l’intenzione di far partire un’asta vera e propria. Per il Milan potrebbe essere l’occasione di aggiungere profondità a una difesa che ha bisogno di alternative di qualità, ma senza Champions sarebbe un investimento forse troppo proibitivo.

Resta da vedere chi riuscirà tra Milan e Juve a convincere Corvino e a chiudere prima. E molto, inevitabilmente, dipende anche dal finale di stagione: la qualificazione in Champions, in quest’ottica, è imprescindibile.