News Milan

Mercato Milan, è sfida alla Juve per la il difensore: parte l’asta in Serie A

di
Mercato Milan, è sfida alla Juve per la il difensore: parte l’asta in Serie A
Allegri e Furlani insieme a Milanello per discutere il progetto futuro. Fonte: ANSA
Massimiliano Allegri e Giorgio Furlani in incontro strategico a Milanello

Il Milan lavora già sui rinforzi per la prossima stagione, e uno dei nomi che interessa di più è quello di Tiago Gabriel. Il giovane difensore centrale del Lecce sta impressionando tutti in Serie A: possibile asta con la Juventus in estate.

Tiago Gabriel, Milan e Juve in pressing: contatti già avviati

Secondo quanto riportato da TMW, sia Milan che Juve seguono con grande attenzione il centrale rivelazione del Lecce. Il Milan, in particolare, sembra aver fatto sul serio: gli scout rossoneri lo hanno visionato più volte e i dirigenti hanno già avviato i primi contatti con gli agenti del giocatore.

L’idea della dirigenza è quella di inserire nella rosa di Allegri un giovane di prospettiva da far crescere accanto a un centrale più esperto, con l’obiettivo di rinnovare il reparto difensivo senza stravolgere i conti. Anche la Juventus, però, non resta a guardare, e potrebbe inserirsi con decisione nella trattativa per Tiago.

Tiago Gabriel giocatore del Lecce
Tiago Gabriel in orbita Milan per la prossima stagione

La richiesta del Lecce spaventa: serviranno 30 milioni

Intanto, il Lecce parte da una richiesta alta: 30 milioni di euro, con l’intenzione di far partire un’asta vera e propria. Per il Milan potrebbe essere l’occasione di aggiungere profondità a una difesa che ha bisogno di alternative di qualità, ma senza Champions sarebbe un investimento forse troppo proibitivo.

Resta da vedere chi riuscirà tra Milan e Juve a convincere Corvino e a chiudere prima. E molto, inevitabilmente, dipende anche dal finale di stagione: la qualificazione in Champions, in quest’ottica, è imprescindibile.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

Gestione cookie