Mercato Milan, Galatasaray su Pavlovic: spunta la posizione del club rossonero

Pavlovic nel mirino del Galatasaray per l’estate: il Milan valuta il difensore serbo 35 milioni, secondo quanto rivela Calciomercato.it.

Galatasaray torna alla carica per Pavlovic dopo il tentativo estivo

Il club turco non molla la presa sul centrale rossonero. Dopo aver cercato Pavlovic già la scorsa estate e a gennaio, il Galatasaray prepara un’offerta concreta per giugno. La determinazione del club di Istanbul testimonia la consapevolezza di un profilo in ascesa, ma il Milan ha già deciso quale strada percorrere.

La dirigenza rossonera non intende cedere il serbo nella prossima finestra estiva. Pavlovic ha dimostrato solidità difensiva e contributi importanti in attacco: cinque reti stagionali con la maglia del Milan, un dato che sottolinea la completezza tecnica del classe 2001. Non è un semplice difensore di copertura, ma un elemento polivalente che Fonseca ha integrato negli equilibri tattici della squadra.

Tuttavia, uno scenario può cambiare tutto. L’eventuale assenza dalla Champions League per la prossima stagione costringerebbe il Milan a rivalutare le proprie priorità economiche. In quel caso, la partenza di Pavlovic diventerebbe possibile.