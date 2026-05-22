Mercato Milan, grande nome per l’attacco: arriverebbe dalla Serie A

Il Milan di Massimiliano Allegri, nonostante le tante difficoltà avute nelle ultime settimane, è ad una sola partita dalla qualificazione alla prossima Champions League. Domenica la sfida decisiva contro il Cagliari, e la società studia già qualche colpo da regalare al tecnico in caso venisse centrato l’obiettivo: Gianluca Scamacca è sul taccuino rossonero.

Milan, Scamacca nel mirino: la situazione

La prossima stagione potrebbe esserci più di qualche novità nell’attacco del Milan, soprattutto in caso venisse centrata la Champions League. In ogni caso, però, i rossoneri hanno bisogno di un nuovo centravanti ch con molte probabilità prederà lo slot occupato da Fullkrug.

Come rivelato dall’edizione odierna di Tuttosport, Gianluca Scamacca dovrebbe lasciare l’Atalanta in estate vista l’interruzione del rinnovo del contratto. La Dea chiede circa 30 milioni di euro per il cartellino della punta italiana: il Milan ci pensa con molto interesse ma facendo tutte le valutazioni del caso.

Mercato Milan, l’attacco va cambiato: il punto

In questa stagione, Massimiliano Allegri ha preferito giocare con due punte. Il tecnico, però, al di fuori di Gimenez rimasto ai box per diverso tempo non ha avuto una vera e propria punta sul quale puntare. Leao non ha fatto quel salto di qualità che ci si aspettava in questa stagione. Pulisic ha abbassato notevolmente la qualità delle sue prestazioni: questo Milan ha bisogno di un bomber.