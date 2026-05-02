Mercato Milan, l’obiettivo si allontana: “Nessuna trattativa”

Il Milan cerca un profilo d’esperienza che possa aumentare la qualità sulle corsie esterne. Un giocatore già affermato, capace di dare quel qualcosa in più a tutta la squadra. Un identikit perfetto per Alejandro Grimaldo, reduce da stagioni importantissime con la maglia del Bayer Leverkusen. La pasta, però, si sarebbe raffreddata.

Grimaldo: la priorità è la Spagna, non l’Italia

Come annunciato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, quella di Grimaldo è una una pista che il Milan aveva timidamente valutato. L’esterno sinistro spagnolo ha recentemente affermato che trasferirsi in rossonero sarebbe un onore, ma questo non ha tradotto in azioni concrete:

“Grimaldo può essere un nome importante e interessante per i mercato estivo. Ma non so se ne parleremo in chiave in Italia. La sua priorità è tornare in Spagna, ci sono due club che stanno monitorando la situazione. Il suo rendimento ha avuto un’impennata negli ultimi anni. 30 anni, nel pieno della sua maturità. Grimaldo può lasciare il Bayer Leverkusen per una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro. Ad oggi non mi risulta che ci siano contatti con club italiano.”

Il Milan cerca un’alternativa: il mercato sugli esterni

Il laterale classe 1995 lascerà il Bayer Leverkusen nella prossima finestra di mercato. La valutazione oscilla tra 10 e 15 milioni di euro, cifra accessibile per una big europea ma che il Milan non intende spendere per una posizione già coperta. Grimaldo è nel pieno della sua maturità calcistica, con prestazioni in costante crescita negli ultimi anni in Bundesliga.

La ricerca di un laterale sinistro rimane una priorità per il club rossonero, ma Grimaldo non figura tra i candidati principali. Il club rossonero valuta profili diversi: in caso di partenza di Estupiñán, allora mister Allegri avrà bisogno di un esterno di esperienza da affiancare a Bartesaghi, ma non sarà lo spagnolo del Leverkusen.

La mancanza di contatti ufficiali tra le parti significa che il Milan ha già scelto di dirigere altrove le sue risorse. Grimaldo rimarrà nel radar europeo, ma l’Italia non rappresenta una destinazione concreta per lui. Nei prossimi mesi, quando il mercato estivo entrerà nel vivo, il centrocampista spagnolo avrà molte altre opportunità, soprattutto dai club spagnoli che lo stanno già seguendo con attenzione.