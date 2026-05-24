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Milan, addio a Moncada? L’offerta del Nizza e la posizione del francese

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Milan, addio a Moncada? L’offerta del Nizza e la posizione del francese
Igli Tare e la dirigenza del Milan in colloquio con Ibrahimovic e Allegri. Foto: ANSA
Igli Tare in discussione con dirigenti Milan, Zlatan Ibrahimovic e Massimiliano Allegri in riunione all'aperto

In casa Milan, nonostante l’eventuale qualificazione alla prossima Champions League, diverse figure sono in dubbio. Partendo da Giorgio Furlani, il dirigente più contestato dalla tifoseria rossonera, passando per Ibrahimovic e arrivando anche a Geoffrey Moncada: è addio al Milan?

Milan, Moncada vuole rimanere: la situazione

La squadra rossonera è quasi certa della qualificazione alla prossima Champions League, ma nonostante questo buon risultato sono diverse le figure dirigenziali in dubbio. Nell’ultimo periodo la contestazione dei tifosi si è spostata verso la dirigenza, in particolare verso Furlani.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è arrivata un’offerta dal Nizza per Geoffrey Moncada. La risposta del dirigente francese, però, è stata negativa: vuole restare al Milan anche nella prossima stagione, e ha prontamente rifiutato l’offerta ricevuta.

Paolo Cardinale, presidente del Milan, seduto in poltrona con gesto espressivo durante un'intervista
Paolo Cardinale, presidente del Milan, durante un’intervista. Foto: SpazioMilan

Milan, dirigenza da rifondare?

Negli ultimi mesi, in particolare nella seconda metà di stagione, sono stati diversi i malumori. In estate, la proprietà avrà il duro compito di valutare l’operato di tutte le figure dirigenziali. In fase di riflessione anche Allegri e Tare, che al momento sono concentrati su quest’ultima gara fondamentale.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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