Milan, addio a Moncada? L’offerta del Nizza e la posizione del francese

Igli Tare e la dirigenza del Milan in colloquio con Ibrahimovic e Allegri. Foto: ANSA

In casa Milan, nonostante l’eventuale qualificazione alla prossima Champions League, diverse figure sono in dubbio. Partendo da Giorgio Furlani, il dirigente più contestato dalla tifoseria rossonera, passando per Ibrahimovic e arrivando anche a Geoffrey Moncada: è addio al Milan?

Milan, Moncada vuole rimanere: la situazione

La squadra rossonera è quasi certa della qualificazione alla prossima Champions League, ma nonostante questo buon risultato sono diverse le figure dirigenziali in dubbio. Nell’ultimo periodo la contestazione dei tifosi si è spostata verso la dirigenza, in particolare verso Furlani.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è arrivata un’offerta dal Nizza per Geoffrey Moncada. La risposta del dirigente francese, però, è stata negativa: vuole restare al Milan anche nella prossima stagione, e ha prontamente rifiutato l’offerta ricevuta.

Paolo Cardinale, presidente del Milan, durante un’intervista. Foto: SpazioMilan

Milan, dirigenza da rifondare?

Negli ultimi mesi, in particolare nella seconda metà di stagione, sono stati diversi i malumori. In estate, la proprietà avrà il duro compito di valutare l’operato di tutte le figure dirigenziali. In fase di riflessione anche Allegri e Tare, che al momento sono concentrati su quest’ultima gara fondamentale.