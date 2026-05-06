Calciomercato del Milan

Milan, addio di Allegri sempre più probabile? Svelati i due nomi in pole

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Milan, addio di Allegri sempre più probabile? Svelati i due nomi in pole
Aut-aut al Milan: o Allegri o Furlani
Allegri via se rimanesse Furlani

L’esperto giornalista vicino al mondo Milan, Carlo Pelegatti, ha analizzato la situazione allenatore del Diavolo: l’insoddisfazione di mister Massimiliano Allegri non è una novità e la sua posizione è strettamente legata a quella di Giorgio Furlani, con cui ha un rapporto particolare. In caso di separazione, vi sono due nomi in pole: Vincenzo Italiano e Xabi Alonso.

Con la permanenza di Furlani, Allegri out: Pelegatti è sicuro!

Il giornalista di fede rossonera Carlo Pelegatti ha ricostruito le prospettive della panchina del Milan. Infatti, la posizione di Massimiliano Allegri non è saldissima e molto dipenderà da eventuali cambiamenti societari, soprattutto passando dalla figura di Giorgio Furlani.

Ecco le parole di Pelegatti nel suo ultimo video su YouTube:

“C’è da capire cosa farà Massimiliano Allegri. Io credo che un altro anno con Giorgio Furlani non lo farà. Questa è la mia sensazione. Se Allegri capirà che le voci riguardanti un’eventuale uscita di Furlani siano prive di fondamento, ecco che Massimiliano Allegri un altro anno chiedendo degli acquisti che poi non gli vengono fatti, cercando di sistemare poi con l’attacco che non gli dà nulla e fare la figura di difensivista catenacciaro che non gli piace giocare, che secondo lui è forse l’unico modo per portare a casa qualche punto in questa situazione difficile, non ha penso proprio voglia”.

Nomi allenatore Milan
Italiano e Alonso alternative per la panchina del Milan

Le alternative del Milan: Italiano e Xabi Alonso

Pelegatti non si è limitato esclusivamente ad analizzare il rapporto complicato tra mister Allegri e la società. Infatti, sono stati analizzati anche profili alternativi per un nuovo progetto tecnico sulla panchina rossonera in caso di separazione tra le parti attualmente coinvolte. I nomi in auge, secondo il giornalista, sono due: Vincenzo Italiano del Bologna e Xabi Alonso, reduce da una brutta parentesi blanca.

Qui le sue dichiarazioni:

“Se dovesse uscire Massimiliano Allegri e dovesse rimanere Giorgio Furlani, la candidatura che era già in pectore la scorsa stagione di Italiano, che dovrebbe lasciare il Bologna, si alzerebbe. Oppure come altra alternativa ad Allegri c’è Xabi Alonso, ma Xabi Alonso sembra destinato alla panchina del Chelsea”.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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