Milan, addio di Allegri sempre più probabile? Svelati i due nomi in pole

L’esperto giornalista vicino al mondo Milan, Carlo Pelegatti, ha analizzato la situazione allenatore del Diavolo: l’insoddisfazione di mister Massimiliano Allegri non è una novità e la sua posizione è strettamente legata a quella di Giorgio Furlani, con cui ha un rapporto particolare. In caso di separazione, vi sono due nomi in pole: Vincenzo Italiano e Xabi Alonso.

Con la permanenza di Furlani, Allegri out: Pelegatti è sicuro!

Il giornalista di fede rossonera Carlo Pelegatti ha ricostruito le prospettive della panchina del Milan. Infatti, la posizione di Massimiliano Allegri non è saldissima e molto dipenderà da eventuali cambiamenti societari, soprattutto passando dalla figura di Giorgio Furlani.

Ecco le parole di Pelegatti nel suo ultimo video su YouTube:

“C’è da capire cosa farà Massimiliano Allegri. Io credo che un altro anno con Giorgio Furlani non lo farà. Questa è la mia sensazione. Se Allegri capirà che le voci riguardanti un’eventuale uscita di Furlani siano prive di fondamento, ecco che Massimiliano Allegri un altro anno chiedendo degli acquisti che poi non gli vengono fatti, cercando di sistemare poi con l’attacco che non gli dà nulla e fare la figura di difensivista catenacciaro che non gli piace giocare, che secondo lui è forse l’unico modo per portare a casa qualche punto in questa situazione difficile, non ha penso proprio voglia”.

Le alternative del Milan: Italiano e Xabi Alonso

Pelegatti non si è limitato esclusivamente ad analizzare il rapporto complicato tra mister Allegri e la società. Infatti, sono stati analizzati anche profili alternativi per un nuovo progetto tecnico sulla panchina rossonera in caso di separazione tra le parti attualmente coinvolte. I nomi in auge, secondo il giornalista, sono due: Vincenzo Italiano del Bologna e Xabi Alonso, reduce da una brutta parentesi blanca.

Qui le sue dichiarazioni: