Milan, addio dopo una stagione: l’agente cerca offerte da 40 milioni

Nkunku ha già le valigie in mano. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’agente Pini Zahavi è al lavoro per trovare offerte da almeno 40 milioni di euro e chiudere l’esperienza dell’attaccante francese al Milan dopo una sola stagione.

Nkunku al Milan: l’esperimento fallito in dodici mesi

L’avventura rossonera è stata un’illusione. Arrivato come l’acquisto più costoso dell’estate, Nkunku non ha mai trovato continuità né credibilità nelle sue prestazioni. A eccezione di alcuni sussulti tra dicembre e febbraio, il francese ha alternato momenti di assoluta mediocrità a spettacoli deludenti. La gara contro il Sassuolo di domenica scorsa ha confermato l’inadeguatezza: spalle alla porta, poca incisività, errori in fase di possesso. Non è una questione di ambientamento tardivo. È una questione di incompatibilità tattica e tecnica con il sistema di gioco che il Milan intende sviluppare.

Zahavi, lo stesso agente di Robert Lewandowski, ha già incontrato la dirigenza milanista e ha ricevuto il via libera per cercare una soluzione. La richiesta è precisa: almeno 40 milioni di euro. Quei soldi verrebbero reinvestiti immediatamente sul mercato in entrata per un profilo più funzionale al progetto.

Il mercato estivo e le alternative: Lewandowski resta un’utopia

Tra i nomi circolati c’è anche quello di Lewandowski, ma è una pista complessa e probabilmente irrealistica per questioni di età e di costi di ingaggio. Il Milan ha bisogno di una soluzione concreta, non di fantasie di mercato. L’uscita di Nkunku rappresenta l’ammissione di un errore di valutazione che ha bruciato risorse importanti in una stagione cruciale.

La dirigenza milanista dovrà muoversi con velocità per trovare una destinazione al francese e poi individuare l’attaccante giusto. Non c’è tempo per tatticismi: il mercato scorre veloce e i club interessati a Nkunku potrebbero non aspettare. Se Zahavi riesce a piazzarlo sui 40 milioni richiesti, il Milan avrà recuperato almeno parte dell’investimento iniziale e potrà ricominciare la ricerca di un attaccante più affidabile per il progetto futuro.