Rebus attaccanti, spunta un nuovo obiettivo: concorrenza spietata!

Il Milan continua a monitorare il mercato alla ricerca di un nuovo centravanti per la prossima stagione. Secondo quanto emerso da Calciomercato.com tra i nomi monitorati dalla dirigenza rossonera spunta quello del classe 2001 Igor Thiago, attaccante brasiliano protagonista in Premier League con la maglia del Brentford.

La società milanese sta valutando diversi profili per rinforzare il reparto offensivo. Oltre alle suggestioni Robert Lewandowski e Gabriel Jesus, il Milan avrebbe effettuato alcuni sondaggi anche per il bomber brasiliano, seguito però anche dalla Juventus.

Igor Thiago nel mirino del Milan

Classe 2001, Igor Thiago è una punta centrale dotata di grande struttura fisica e ottime qualità nel gioco aereo. Alto 191 centimetri, il brasiliano viene considerato un attaccante moderno, abile sia nel finalizzare sia nel lavorare per la squadra.

Le sue caratteristiche ricordano quelle di Dušan Vlahović: protezione del pallone, forza nei duelli e capacità di aprire spazi per gli inserimenti dei compagni. Cresciuto calcisticamente nel Cruzeiro, il centravanti si è messo in mostra prima con il Ludogorets e successivamente con il Club Bruges, fino all’approdo in Premier League.

Con il Brentford ha superato quota 20 gol stagionali, numeri che hanno attirato l’attenzione di diversi club europei.

Concorrenza e costi: operazione difficile

Nonostante l’interesse concreto, arrivare a Igor Thiago appare estremamente complicato per il Milan. Il club inglese considera il brasiliano uno dei punti fermi del progetto e lo ha blindato con un contratto valido fino al 2031.

La valutazione del cartellino si aggira tra i 60 e i 70 milioni di euro, cifre molto elevate per le società italiane. Anche la Juventus avrebbe chiesto informazioni sul giocatore, ma la forte concorrenza internazionale e le richieste economiche del Brentford rendono la pista Serie A particolarmente difficile da percorrere.

Il Milan continua comunque a monitorare la situazione, consapevole che il mercato estivo potrebbe regalare nuove opportunità nei prossimi mesi.