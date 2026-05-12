Milan, Allegri prova a dare una scossa alla squadra: decisione severissima

Allegri porta il Milan in ritiro a Milanello da mercoledì per preparare la trasferta contro il Genoa, affrontando tre assenze pesanti per squalifica.

Milan in ritiro: la scelta di Allegri dopo l’Atalanta

La decisione del ritiro era stata anticipata dal ds Tare subito dopo la sconfitta contro l’Atalanta. Ora il Milan concentra tutti i giocatori al centro sportivo a partire da mercoledì per preparare la sfida contro il Genoa. L’obiettivo è compattare il gruppo nelle ultime due giornate decisive della stagione. La logistica è già in fase di allestimento per accogliere la squadra nei prossimi giorni.

Tre squalificati in una volta: Leao, Saelemaekers e Estupinan fuori

Allegri dovrà gestire un’emergenza importante: tre giocatori non disponibili per somma di ammonizioni. Leao, Saelemaekers ed Estupinan saltano la gara contro il Genoa, riducendo significativamente le opzioni tattiche dell’allenatore. A questa situazione si aggiunge l’indisponibilità di Luka Modric, che prova a recuperare per l’ultima giornata contro il Cagliari ma il suo rientro rimane incerto. La combinazione di questi forfait costringe Allegri a riconfigurare più zone del campo.

L’assenza di Leao sulla fascia sinistra rappresenta una perdita considerevole in termini di velocità e capacità di pungere in transizione. Saelemaekers perde la possibilità di incidere sulla corsia destra, mentre Estupinan vede compromessa la sua presenza in difesa. Modric, pur non ancora ufficialmente out, rimane un’incognita che complica la programmazione settimanale.

Pulisic e il ballottaggio in mezzo: le soluzioni offensive

Pulisic torna disponibile dopo gli esami che hanno escluso lesioni. L’americano aveva saltato la partita contro l’Atalanta per un fastidio muscolare, ma il responso medico è rassicurante. Dovrebbe giocare contro il Genoa, fornendo una soluzione offensiva che Allegri aveva dovuto sacrificare contro i bergamaschi.

A centrocampo si accende un nuovo ballottaggio. Ricci e Jashari si contendono una maglia in regia, con Gimenez che potrebbe affiancare Pulisic nella zona più avanzata del campo. Le scelte di formazione dipenderanno dal recupero fisico dei giocatori durante il ritiro e dalla valutazione tattica che Allegri farà nei prossimi giorni. Con tre assenze forzate, il tecnico ha meno margini di manovra e dovrà massimizzare le risorse disponibili.

Il Milan affronta un momento critico della stagione con una rosa ridotta ma con la possibilità di ritrovare giocatori importanti come Pulisic. Il ritiro a Milanello servirà a preparare due appuntamenti decisivi, dove la gestione delle emergenze e la scelta dei ballottaggio determineranno il risultato finale della campagna. La trasferta a Genova rappresenta il primo step di questo rush finale.