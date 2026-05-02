Milan, Allegri vuole un suo ex pupillo: i dettagli

In casa Milan c’è tanta concentrazione per queste ultime gare della stagione per centrare la qualificazione alla prossima Champions League. La società, però, non perde di vista quella che sarà la prssima stagioen, anzi ha già iniziato a sodnare i primi nomi per il centrocampo. Non solo il tanto discusso Leon Goretzka: Allegri vuole Nicolò Fagioli.
Mercato Milan, Fagioli nel mirino: la situazione
Con la quasi certa qualificazione in Champions League, i rossoneri in estate avranno la necessità di allungare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Il centrocampo, vista qualche uscita probabile, andrà rinforzato. Sul taccuino non c’è solo il nome del top player tedesco ma anche quello di giocatori della nostra Serie A.
L’allenatore italiano, difatti, stravede per Nicolò Fagioli. Allenato ai tempi della Juventus, il tecnico rossonero ha sempre speso ottime parole per il classe 2001 oggi alla Fiorentina. La squadra viola non intende privarsene, anzi ha messo il regista al centro del progetto ma davanti ad un’offerta fuori mercato le carte in tavola cambierebbero.
Milan, dall’idolo Modric ad Allegri: Fagioli per l’estate
L’idolo di Fagioli è proprio Luka Modric, campione croato che deve ancora decidere quale sarà il suo futuro nella prossima annata calcistica. In ogni caso, il Milan potrebbe portare a casa un nuovo regista dato che Ricci sembra ormai aver cambiato la sua posizione in mezzala, rimanendo sempre molto duttile. Vedremo l’evolversi della situazione nelle prossime settimane.