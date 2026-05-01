Calciomercato del Milan

Milan, il grande bomber dalla Premier è una pista possibile: l’assist arriva da Allegri

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Milan, il grande bomber dalla Premier è una pista possibile: l’assist arriva da Allegri
Allegri e Gabriel Jesus: la possibile trattativa per l'attacco del Milan. Foto: ANSA
Massimiliano Allegri e Gabriel Jesus con logo AC Milan: la possibile trattativa di mercato

Gabriel Jesus verso il Milan? L’attaccante brasiliano dell’Arsenal rappresenta una soluzione concreta per l’attacco rossonero, come rivela Alfredo Pedullà in esclusiva sul suo canale YouTube.

Gabriel Jesus e il cambio di agente: il primo indizio

A gennaio Gabriel Jesus ha cambiato rappresentante, passando al gruppo Branchini. Una mossa che non è casuale. Lo stesso procuratore segue Massimiliano Allegri e aveva già proposto il brasiliano al Milan mesi fa, quando ancora rappresentava altri interessi. Ora la situazione si ripresenta con nuove coordinate: l’entourage lavora attivamente per trovare una soluzione, e il Milan rientra nei radar.

Gabriel Jesus, attaccante dell'Arsenal, sorride durante una partita in Champions League indossando la maglia rosso-bianca dei Gunners
Gabriel Jesus durante una partita dell’Arsenal in Champions League. Foto: ANSA

La tempistica non è accidentale. L’Arsenal ha ingaggiato Gyokeres, riducendo drasticamente lo spazio per Jesus nella gerarchia offensiva londinese. Il brasiliano classe 1997 scende nelle gerarchie, vede diminuire la visibilità e accumula sempre più margini per una cessione estiva. Il contratto con i Gunners non è blindato indefinitamente: scade nel 2027, lasciando spazi per una trattativa.

Valutazioni Arsenal: il nodo economico da sciogliere

La situazione all’Arsenal accelera i tempi. Il Milan offre il palcoscenico principale, la possibilità di essere il leader offensivo indiscusso, il numero nove che costruisce il gioco attorno a sé. L’ostacolo principale è la vvalutazione che farà l’Arsenal, ma Pedullà è ottimista: “Dipenderà molto dalle valutazioni che farà l’Arsenal, però la seguiamo e presto a maggio si apparecchia la tavola“.

Gabriel Jesus non è una scommessa su potenzialità inespresse. È un investimento su qualità già consolidata, su un profilo che conosce bene i campionati europei. Per il Milan che inseguirà il titolo in Serie A e vorrà crescere in Champions League, rappresenta il tipo di rinforzo che manca da anni. L’estate 2025 potrebbe essere quella giusta per concretizzare questa operazione e portare Jesus a Milano.

Redazione SpaziMilan
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