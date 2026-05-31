Calciomercato del Milan

Milan, assalto dalla Premier League: decisione netta del club

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Milan, assalto dalla Premier League: decisione netta del club
Esultanza del Milan in campo durante la partita. Foto: ANSA
Giocatori del Milan esultano insieme in campo durante una partita allo stadio San Siro, mostrando compattezza e spirito di squadra

Il finale di stagione è stato terribile per il Milan. Con la mancata qualificazione in Champions League, diversi giocatori sono già pronti a dire addio al club rossonero. La società, però, ha una lista di intoccabili tra cui figura anche il nome di Strahinja Pavlovic: il difensore è molto seguito dall’Inghilterra.

Milan, Pavlovic intoccabile: la situazione

Molti big, inevitabilmente, lasceranno il Milan. Leao, Modric e Rabiot sono i principali indiziati a partire durante la prossima sessione di calciomercato estivo. Il club vuole mantenere un’ossatura di squadra, andando a trattenere dei punti fermi.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nonostante l’assalto della Premier League per Pavlovic, il difensore è considerato una pedina fondamentale per il futuro. Il centrale serbo è reduce da una grande stagione, e i rossoneri vorrebbero ripartire da lui.

Pavlovic sorride durante una partita del Milan, indossa la maglia rossonera con dettagli bianchi e neri
Pavlovic esulta durante una partita del Milan

Milan, i punti fermi: i nomi

Se molti giocatori partiranno, alcuni rimaranno al Milan perché considerati dei punti fermi del progetto. Oltre Pavlovic, anche: Maignan, Jashari, Bartesaghi, Saelemaekers e Pulisic dovrebbero restare. Prima delle decisioni finali, però, sarà fondamentale individuare dirigenza e tecnico.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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