Milan, assalto dalla Premier League: decisione netta del club

Il finale di stagione è stato terribile per il Milan. Con la mancata qualificazione in Champions League, diversi giocatori sono già pronti a dire addio al club rossonero. La società, però, ha una lista di intoccabili tra cui figura anche il nome di Strahinja Pavlovic: il difensore è molto seguito dall’Inghilterra.

Milan, Pavlovic intoccabile: la situazione

Molti big, inevitabilmente, lasceranno il Milan. Leao, Modric e Rabiot sono i principali indiziati a partire durante la prossima sessione di calciomercato estivo. Il club vuole mantenere un’ossatura di squadra, andando a trattenere dei punti fermi.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nonostante l’assalto della Premier League per Pavlovic, il difensore è considerato una pedina fondamentale per il futuro. Il centrale serbo è reduce da una grande stagione, e i rossoneri vorrebbero ripartire da lui.

Pavlovic esulta durante una partita del Milan

Milan, i punti fermi: i nomi

Se molti giocatori partiranno, alcuni rimaranno al Milan perché considerati dei punti fermi del progetto. Oltre Pavlovic, anche: Maignan, Jashari, Bartesaghi, Saelemaekers e Pulisic dovrebbero restare. Prima delle decisioni finali, però, sarà fondamentale individuare dirigenza e tecnico.