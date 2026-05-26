Milan, avanti tutta per il dopo Allegri: previsto un incontro nelle prossime ore

Andoni Iraola verso il Milan: il secondo vertice nelle prossime ore definirà l’accordo con l’allenatore basco del Bournemouth, secondo quanto rivela Sky Sport.

Iraola e il Milan: trattativa in fase decisiva

La dirigenza rossonera ha programmato un nuovo incontro ufficiale con Iraola dopo il primo approccio esplorativo condotto in Inghilterra la scorsa settimana. Questo summit servirà a definire i dettagli operativi del contratto e le garanzie di mercato richieste dal tecnico spagnolo. L’asse composto da Zlatan Ibrahimović e Massimo Calvelli proverà a capire se esistono le basi per un accordo definitivo.

I numeri economici non rappresentano un problema: Iraola percepisce attualmente 1,8 milioni di euro a stagione dal Bournemouth, cifra che rientra perfettamente nei paletti del monte stipendi approvato da Gerry Cardinale. Il vero focus del vertice sarà la progettualità tecnica a lungo termine e le ambizioni del progetto rossonero.

RedBird e la ricerca del calcio propositivo

Il Milan ha un identikit preciso per il nuovo allenatore: RedBird cerca un tecnico marcatamente offensivo, votato al pressing alto e allo sviluppo di una manovra fluida. Questa filosofia rappresenta una netta antitesi rispetto ai dogmi tattici conservativi del passato. Iraola incarna perfettamente questo profilo, forte di una gavetta europea tra Cipro, la Liga spagnola e la Premier League.

RedBird ha monitorato attentamente altri profili moderni: Cesc Fàbregas, reduce dalla conquista della Champions League con il Como, rappresenta un’alternativa che incarna il manifesto del calcio offensivo desiderato dalla proprietà. Anche Enzo Maresca e Xabi Alonso rientravano nella visione tattica contemporanea del club, ma Iraola rimane il prescelto in pole position e l’italiano e lo spagnolo sembrano destinati a Manchester City e Chelsea.

Le prossime mosse: scenario e tempistiche

Nelle prossime ore il Milan dovrebbe consegnare a Iraola le chiavi del nuovo ciclo rossonero, a patto che le trattative superino il test di questo secondo incontro. L’allenatore basco dovrà ricevere garanzie concrete sul progetto tecnico e sulla disponibilità di risorse per il calciomercato Milan. Se l’accordo non si concretizzerà, la proprietà americana ha già identificato alternative valide nella rosa dei candidati monitorati.