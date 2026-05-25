Milan, la rivoluzione inizia dalla panchina: i nomi in pole per Cardinale

Il Milan punta a rifondare: in tal senso sono indicativi i possibili addii di Allegri, Furlani, Moncada e Tare. Cardinale e Ibrahimovic ora cercano un profilo giovane e moderno per ricostruire il progetto.

Milan, la scelta di Cardinale: niente Conte sulla panchina

Antonio Conte sembra non rientrare nei piani del Milan. Non per mancanza di qualità tecnica, ma per una questione di filosofia progettuale.

La società ha deciso di orientarsi verso un allenatore giovane capace di dare identità riconoscibile, sul modello di quanto realizzato da Cesc Fabregas al Como. L’idea è quella di costruire una squadra competitiva, affidandosi a un tecnico che possa trasformare mentalità e gioco della rosa rossonera.

La decisione rappresenta un cambio di rotta netto rispetto alle strategie del passato. Il Milan intende puntare su giovani talenti che abbiano dimostrato di saper costruire progetti vincenti da zero, senza la necessità di un nome blasonato che garantisca risultati immediati. Questo approccio richiede un allenatore capace di educare, innovare e creare una squadra con una precisa identità tattica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SpazioMilan (@spaziomilan)

I candidati in lizza: Italiano, Palladino e le sorprese internazionali

Tra i nomi che circolano con maggior insistenza figurano Vincenzo Italiano e Raffaele Palladino, entrambi interpreti moderni del calcio contemporaneo. Italiano ha costruito un progetto solido con risultati consistenti, mentre Palladino ha dimostrato capacità di evoluzione tattica. Accanto a loro emergono profili internazionali di spessore.

Xavi rappresenta un’opzione suggestiva, forte del legame con Ibrahimovic. Marco Silva rimane in bilico al Fulham, ma la sua esperienza internazionale lo rende una candidatura credibile qualora decidesse di lasciare l’Inghilterra. La società sta valutando tecnici che uniscano gioventù anagrafica e mentale, capacità di innovazione tattica e la dote di costruire progetti sostenibili nel tempo.

Il progetto Milan: competere per la Champions e non solo

L’obiettivo dichiarato è immediato: garantire al nuovo allenatore una squadra competitiva per la qualificazione in Champions League. Questo significa che la prossima stagione non sarà una fase di transizione, ma il primo banco di prova di una strategia riformulata. Il Milan non ha conquistato la Champions in questa stagione e non può permettersi di ripeterlo.

La ricostruzione dell’area tecnica procederà in parallelo al lavoro del nuovo tecnico. Cardinale e Ibrahimovic dovranno coordinare gli sforzi per identificare un allenatore che comprenda le ambizioni del progetto e sia disposto a lavorare in sinergia con la nuova dirigenza. Il prossimo ciclo del Milan inizia dalla panchina, con la consapevolezza che la scelta dell’allenatore determinerà le strategie di mercato e l’evoluzione della squadra nei prossimi anni.