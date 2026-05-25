Milan, niente Champions League: quanto costa ai rossoneri la mancata qualificazione?

La sconfitta contro il Cagliari costa carissimo al Milan. La mancata qualificazione alla prossima Champions League, oltre ad essere un fallimento sportivo, rappresenta un danno economico con cui il club rossonero dovrà fare i conti. Il Diavolo giocherà l’Europa League e gli introiti della seconda competizione europea differiscono e non poco dalla Champions.
Il Milan giocherà l’Europa League: ecco quanto costa la mancata qualificazione in Champions
Il Milan dovrà fare a meno del gruzzoletto derivante dall’accesso in Champions League. Secondo le stime di ‘Calcio e Finanza’, disputando l’Europa League il club rossonero incasserà circa 24,5 milioni di euro in meno: i ricavi minimi passeranno da 38,5 con la Champions a circa 14 milioni di euro.
La partecipazione porterà nelle casse rossonere 4,31 milioni di euro, la quota europea 7,16 milioni, la quota non europea 2,49 milioni mentre il bonus posizione in classifica 0,08 milioni. A questi 14, 04 milioni di euro andranno poi aggiunti i premi UEFA, che cresceranno durante la competizione in base a vittorie e pareggi nella prima fase e al superamento dei turni nella fase a eliminazione diretta.