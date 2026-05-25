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Milan, individuato il successore di Allegri: è il preferito per la panchina rossonera

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Milan, individuato il successore di Allegri: è il preferito per la panchina rossonera
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan Foto: ANSA
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, accovacciato vicino alla panchina nel corso di un match di Serie A

Dopo la vittoria di Genova, un epilogo del genere sembrava essere impossibile. Il Milan crolla inspiegabilmente a San Siro contro il Cagliari, perde la qualificazione alla prossima Champions League e sarà presto protagonista di una gigantesca rivoluzione. Una delle teste che salterà è quella di Massimiliano Allegri e per questa ragione in casa rossonera sono già iniziate le valutazioni sul possibile successore: un allenatore è già stato individuato come l’uomo giusto da cui ripartire.

Milan, il nome forte per la panchina è quello di Antonio Conte

Napoli e Milan potrebbero clamorosamente scambiarsi gli allenatori. Massimiliano Allegri con ogni probabilità lascerà la panchina rossonera e rappresenta uno dei profili valutati da Aurelio De Laurentiis per la panchina azzurra. Antonio Conte, che nella giornata di ieri ha ufficialmente detto addio a Napoli, potrebbe fare il percorso inverso.

Antonio Conte, ex allenatore del Napoli, in panchina prima di un match di Champions League
Antonio Conte, ex allenatore del Napoli Foto: ANSA

Secondo il ‘Corriere dello Sport’, infatti, quello dell’allenatore salentino sarebbe il nome forte per il futuro della panchina del club rossonero. A Casa Milan si stanno convincendo che per ricostruire questo gruppo e questo ambiente serva una guida come Conte: un leader ed un vincente capace di far risorgere dalle ceneri questo club, capace di reggere quella pressione a cui il Milan sarà sottoposto l’anno prossimo.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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