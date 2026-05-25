Milan, individuato il successore di Allegri: è il preferito per la panchina rossonera

Dopo la vittoria di Genova, un epilogo del genere sembrava essere impossibile. Il Milan crolla inspiegabilmente a San Siro contro il Cagliari, perde la qualificazione alla prossima Champions League e sarà presto protagonista di una gigantesca rivoluzione. Una delle teste che salterà è quella di Massimiliano Allegri e per questa ragione in casa rossonera sono già iniziate le valutazioni sul possibile successore: un allenatore è già stato individuato come l’uomo giusto da cui ripartire.

Milan, il nome forte per la panchina è quello di Antonio Conte

Napoli e Milan potrebbero clamorosamente scambiarsi gli allenatori. Massimiliano Allegri con ogni probabilità lascerà la panchina rossonera e rappresenta uno dei profili valutati da Aurelio De Laurentiis per la panchina azzurra. Antonio Conte, che nella giornata di ieri ha ufficialmente detto addio a Napoli, potrebbe fare il percorso inverso.

Secondo il ‘Corriere dello Sport’, infatti, quello dell’allenatore salentino sarebbe il nome forte per il futuro della panchina del club rossonero. A Casa Milan si stanno convincendo che per ricostruire questo gruppo e questo ambiente serva una guida come Conte: un leader ed un vincente capace di far risorgere dalle ceneri questo club, capace di reggere quella pressione a cui il Milan sarà sottoposto l’anno prossimo.