Milan, bomba di mercato improvvisa: può tornare un ex amatissimo dai tifosi!

Thiago Silva ha ricevuto un’offerta dal Milan per un contratto annuale fino a giugno 2027. Secondo ESPN Brasile, il difensore brasiliano, che lascerà il Porto a zero, starebbe valutando il ritorno in rossonero come opzione concreta per proseguire la carriera.

Thiago Silva e il Milan: l’occasione parametro zero

La dirigenza rossonera accelera sul fronte difensori. Dopo sei mesi in Portogallo, il brasiliano classe 1984 si trova di fronte a una scelta definitiva: continuare a giocare o ritirarsi. Il Milan ha fatto la sua mossa, proponendo un accordo di dodici mesi per chiudere la carriera con i colori che lo hanno reso grande in Europa.

Un profilo della caratura di Thiago Silva garantisce esperienza internazionale e leadership nello spogliatoio, elementi che Allegri considera fondamentali per il suo progetto tattico. Con i rossoneri ha già collezionato 119 presenze, numeri che testimoniano la sua conoscenza dell’ambiente.

Perché il Milan insiste su Thiago Silva

Quale valore aggiunto porterebbe? Un difensore esperto che conosce il calcio europeo di alto livello, capace di fare da mentore ai più giovani e di garantire affidabilità nei momenti critici della stagione. L’ingaggio a parametro zero consente a RedBird di aggiungere un elemento di qualità senza intaccare il budget estivo destinato ai giovani di prospettiva.

Nei prossimi giorni il brasiliano farà chiarezza sul suo futuro, fra il continuare a giocare ad alti livelli o lasciare il calcio. Intanto, è certo il suo addio al Porto, comunicato dal club stesso e il Milan, secondo i media brasiliani, ha già fatto la sua mossa.