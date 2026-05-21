Milan, le mosse per trattenere Allegri! Occhio ai dettagli svelati da Gazzetta

Domenica sera a San Siro, contro il Cagliari, il Milan gioca una partita che vale una stagione intera. Ma a tenere banco, quasi quanto il risultato sul campo, è la questione Allegri: il club ha già studiato il piano per blindare il mister.

Milan – Allegri, il piano è chiaro: le condizioni della conferma

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan non ha intenzione di aprire una trattativa con Allegri perché, in fondo, non ce n’è bisogno. L’accordo firmato lo scorso maggio prevede già tutto: in caso di qualificazione tra le prime quattro, scatta automaticamente il prolungamento del contratto fino al 2028, con l’ingaggio che sale da cinque a sei milioni di euro più bonus.

Insomma, nonostante i malumori con Ibra e i cinque ko in otto giornate hanno fatto tremare l’ambiente, il patto con Cardinale è rimasta intatto: primo anno di assestamento con obiettivo Champions, poi stagioni sempre più ambiziose grazie ai guadagni europei.

Cardinale blinda Allegri: massima stima tra i due

L’elemento che pesa più di tutti è la stima personale che Gerry Cardinale nutre nei confronti del suo allenatore. Il proprietario di RedBird lo ha ribadito pubblicamente nell’intervista della scorsa settimana alla Gazzetta, spiegando di aver già cominciato a ragionare sul futuro insieme ad Allegri.

Al club interessano i risultati, e Max li sta portando. Trovare un altro tecnico con queste caratteristiche, capace di tenere botta nel momento più complicato, non è affare semplice per il Milan. E proprio per questo, l’obiettivo è chiaro: continuare insieme.