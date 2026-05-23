Milan, caccia all’attaccante: Allegri avrebbe un sogno

Allegri e Ibrahimovic in dialogo durante una partita

Il Milan ha chiarito le priorità di mercato per la prossima stagione. Cardinale intende blindare Allegri e fornirgli una squadra competitiva, con un supporto economico ancora più consistente rispetto al passato. L’allenatore ha chiesto esplicitamente un attaccante centrale in grado di garantire un numero significativo di gol. Gonçalo Ramos risponde perfettamente al profilo ricercato, ma il club rossonero sa benissimo che la trattativa con il PSG presenta ostacoli importanti.

Ramos: l’obiettivo principale del Milan per l’attacco

Gonçalo Ramos rimane il nome preferito da Allegri per l’attacco del Milan, secondo quanto rivela Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb.com, ma l’operazione rimane complessa e molto difficile da concretizzare. Secondo il giornalista, il club rossonero proverà comunque a capire se esistono margini di manovra, almeno per sondare la fattibilità dell’operazione. L’idea non è accantonata, ma resta sullo sfondo come un’opzione da verificare nei prossimi mesi, senza però paralizzare le altre ricerche in atto.

Sorloth, Guirassy, Jackson: i piani B del mercato rossonero

La ricerca del Milan non si ferma a Ramos. Il club ha già sondato diverse alternative durante questi mesi, costruendo una lista parallela di profili diversi ma comunque affidabili. Sorloth dell’Atletico Madrid rimane in piedi come soluzione concreta e potenzialmente più raggiungibile rispetto al portoghese. Nella lista figurano anche Guirassy e Jackson, mentre Vlahovic appare più defilato ma non completamente scartato.

Questa strategia multi-target consente al Milan di non dipendere da una singola operazione, riducendo il rischio di rimanere scoperti in attacco. Se Ramos dovesse rivelarsi effettivamente inaccessibile, le alternative rappresentano comunque innesti di qualità superiore alla media della Serie A.

Parallelamente, il Milan ha di fatto bloccato Goretzka per il centrocampo, operazione ormai alle porte e destinata a concretizzarsi senza colpi di scena. Modric, grazie alla permanenza di Allegri, firmerà per un altro anno prima di chiudere definitivamente la sua carriera nel calcio professionistico.