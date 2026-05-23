Milan – Cagliari, Allegri parla del futuro: l’annuncio in conferenza

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per presentare l’ultima sfida in campionato di questa stagione. La partita contro il Cagliari sarà fondamentale per il Milan, che non ha ancora centrato l’obiettivo Champions League. Il tecnico rossonero ha fatto un annuncio sul suo futuro.

È stato un 2026 difficile per il Milan, che domani avrà un solo risultato a disposizione per salvare la stagione:

“Il ritmo in casa nel 2026 è tragico , domani è l’ultima partita, (ringrazia i giornalisti dato che t l’ultima conferenza) ora l’obiettivo è più vicino e va preso. Affronteremo il cagliari con rispetto, hanno ottenuto la salvezza dopo una bella stagione, sono contento perché sono legato al Cagliari, domani dobbiamo fare una partita seria per entrare in Champions”.

Max non si nasconde, la partita di domani è cruciale:

“ Il futuro è domani , è la partita della stagione, la partita più importante per tutti. La vittoria dovrà essere un ringraziamento per i tifosi, che anche nei momenti brutti, ci sono sempre stati. Domani saranno 100 minuti non facili, pieni di pressioni.”

Il tecnico rossonero avrà a disposizione alcuni giocatori tornati da squalifiche ed infortuni:

“I giocatori stanno tutti bene, domani a maggior ragione avremo bisogno di tutti, perché può darsi che la partita potrebbe decidersi alla fine. Loro sanno stare bene in partita, sono bravi in contropiede e nelle palle inattive. Se Leao va in panchina? Domani mattina sceglierò. La partita è lunga, importante avere tutti a disposizione.”

“Le parole di Luka Modric mi hanno fatto piacere. È un esempio per tutti. Alcuni giocatori hanno chiesto di restare a Milanello, si sta bene qui. È un atto di responsabilità che hanno avuto. Domani bisogna fare una bella partita, ma il risultato è l’unica cosa che conta dato che l’obiettivo è solo lì da prendere.”