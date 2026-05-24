Milan-Cagliari, clamoroso crollo rossonero e niente Champions: il racconto della disfatta

Clamoroso crollo del Milan in casa contro il Cagliari. I rossoneri cadono per 2-1 in rimonta e non riescono a qualificarsi per la prossima Champions League. Un risultato che sarà difficile da digerire e che chiude nel peggiore dei modi la stagione.

Il Milan crolla contro il Cagliari: niente Champions League per i rossoneri

La gara sembra incanalarsi subito sui giusti binari per il Milan, con Saelemaekers che sblocca il risultato dopo appena 2 minuti di gioco. Si tratta, però, di una mera illusione per i rossoneri, che si fanno raggiungere al 20′ con la rete di Borrelli sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La squadra di Allegri riesce a creare molto poco nel prosieguo della prima frazione.

Il seondo tempo è disastroso per i rossoneri, che si fanno addirittura rimontare, sempre sugli sviluppi di un calcio da fermo, con la rete di Juan Rodriguez. La squadra di Allegri soffre e deve ringraziare Maignan per una serie di parate decisive per evitare un passivo peggiore e tenere in vita i padroni di casa. Una serie di parate, di fatto inutili, dato che la gara si chiude con una sconfitta amarissima, che condanna il Milan al sesto posto.