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Milan-Cagliari, clamoroso crollo rossonero e niente Champions: il racconto della disfatta

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Milan-Cagliari, clamoroso crollo rossonero e niente Champions: il racconto della disfatta
Cagliari in azione durante il match contro il Milan
Giocatori del Cagliari in maglia azzurra durante la partita contro il Milan, con celebrazione in panchina

Clamoroso crollo del Milan in casa contro il Cagliari. I rossoneri cadono per 2-1 in rimonta e non riescono a qualificarsi per la prossima Champions League. Un risultato che sarà difficile da digerire e che chiude nel peggiore dei modi la stagione.

Il Milan crolla contro il Cagliari: niente Champions League per i rossoneri

La gara sembra incanalarsi subito sui giusti binari per il Milan, con Saelemaekers che sblocca il risultato dopo appena 2 minuti di gioco. Si tratta, però, di una mera illusione per i rossoneri, che si fanno raggiungere al 20′ con la rete di Borrelli sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La squadra di Allegri riesce a creare molto poco nel prosieguo della prima frazione.

Il seondo tempo è disastroso per i rossoneri, che si fanno addirittura rimontare, sempre sugli sviluppi di un calcio da fermo, con la rete di Juan Rodriguez. La squadra di Allegri soffre e deve ringraziare Maignan per una serie di parate decisive per evitare un passivo peggiore e tenere in vita i padroni di casa. Una serie di parate, di fatto inutili, dato che la gara si chiude con una sconfitta amarissima, che condanna il Milan al sesto posto.

Redazione SpaziMilan
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