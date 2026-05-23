Milan-Cagliari, la decisione su Modric e sull’attacco: i dettagli

Allegri schiera Modric dal primo minuto nella sfida di domenica contro il Cagliari. Il centrocampista croato tornerà in campo dopo settimane di gestione, mentre Nkunku guida l’attacco rossonero in condizioni fisiche ottimali.
Milan, il ritorno di Modric e la forma di Nkunku
La formazione del Milan per l’ultima giornata di campionato ruota attorno a due scelte tattiche precise. Allegri conferma il 3-5-2 ma interviene sulla qualità dei singoli interpreti, mandando in campo soprattutto chi ha mantenuto la miglior condizione atletica.
Modric torna protagonista dal primo minuto a centrocampo insieme a Rabiot e Loftus-Cheek, che supera Fofana nelle gerarchie. In difesa, De Winter prende il posto di Tomori per affiancare Gabbia e Pavlovic. A destra tocca ad Athekame, mentre Bartesaghi agisce sulla corsia mancina.
Il vero fulcro offensivo del Milan va su Nkunku. L’attaccante rappresenta la scelta più naturale in questa fase finale di stagione, con il miglior stato di forma tra i disponibili. Accanto a lui la soluzione non è ancora definita: Pulisic, Fullkrug e Gimenez si contendono una maglia, ma la decisione arriverà solo negli ultimi giorni di preparazione.
Lo stato di forma come criterio decisivo per Allegri
Cosa guida le scelte di Allegri in questa giornata? La condizione fisica e la continuità di rendimento negli ultimi allenamenti. Il tecnico non opera rivoluzioni tattiche ma calibra gli interpreti sulla base di chi ha mantenuto la miglior brillantezza.
Modric, nonostante le settimane di gestione, ha dimostrato di essere pronto per tornare titolare. Nkunku ha confermato una progressione costante che lo rende imprescindibile nel reparto offensivo.
Questa scelta rivela una strategia precisa: il Milan non sceglie sulla base dell’importanza della partita, ma sulla base della forma reale dei giocatori. Domenica sera il Milan avrà uno specchio fedele di chi potrà contare nel progetto futuro e chi necessita di una nuova valutazione. La sfida contro il Cagliari diventa così il banco di prova finale prima di ogni altra decisione estiva.