Milan-Cagliari, squadra e Allegri hanno deciso: accadrà prima del match

Il Milan si prepara all’ultima giornata del campionato con una scelta chiara: ritiro a partire da venerdì a Milanello. La decisione è condivisa dall’allenatore Massimiliano Allegri, dal suo staff e dai giocatori stessi. Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano a Sky Sport, la squadra ha riscontrato benefici nel trascorrere più tempo insieme, come dimostrato dalla vittoria contro il Genoa a Marassi. Ora i rossoneri guardano alla sfida contro il Cagliari a San Siro, determinati a consolidare il terzo posto in classifica e difendere la posizione utile per la qualificazione alla Champions League.

Il ritiro e la preparazione mentale

In vista della partita di domenica 24 maggio alle 20:45, il Milan si radunerà a Milanello da venerdì. La scelta del ritiro, condivisa da Allegri e dai giocatori, punta a migliorare la concentrazione e la coesione del gruppo. Peppe Di Stefano ha spiegato a Sky Sport:

“I calciatori hanno visto come stando insieme a Milanello le cose siano migliorate”

La conferma è arrivata dalla vittoria contro il Genoa, grazie ai gol di Nkunku e Athekame, che ha ridato fiducia alla squadra dopo un periodo senza successi consecutivi. Dunque, per l’ultima di campionato il segreto sarà lo stesso: la forza del gruppo.

Giocatori del Milan riuniti durante una partita allo stadio

Il cammino stagionale e la classifica

Il Milan non vince due partite di fila dal primo marzo, quando ha superato prima la Cremonese e poi l’Inter nel derby. Ora Modric e compagni occupano la terza posizione con 70 punti, gli stessi della Roma di Gian Piero Gasperini. In classifica, i rossoneri hanno due punti di vantaggio rispetto a Como e Juventus, un margine che potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa a un posto in Champions League.

Focus sul match decisivo

La sfida contro il Cagliari diventa un momento chiave per chiudere la stagione con equilibrio e motivazione. Allegri punta a sfruttare il ritiro per rafforzare il senso di squadra e preparare ogni dettaglio tattico. La squadra dovrà dimostrare resilienza e concentrazione, trasformando l’ultimo impegno in un’occasione per consolidare i risultati raggiunti.