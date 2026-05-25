Milan, Camarda parla e guarda al futuro: un messaggio ai tifosi

Francesco Camarda non nasconde la delusione per il Milan escluso dalla Champions League. L’attaccante rossonero, in prestito al Lecce dove ha conquistato la salvezza, ha commentato il fallimento del club a fine stagione.

Camarda: “Mi spiace veramente tanto, sono il primo tifoso”

A caldo dopo i festeggiamenti per la salvezza leccese, Camarda ha affrontato il tema del Milan con sincerità. “Mi spiace veramente tanto perché era un obiettivo loro ma io sono milanista, sono il primo tifoso del Milan: veramente mi spiace tanto”, ha dichiarato l’attaccante durante l’intervista a DAZN. Le parole rivelano un legame profondo con i colori rossoneri nonostante la stagione trascorsa lontano da Milanello.

L’esclusione dalla Champions rappresenta un colpo durissimo per le ambizioni del club. Il Milan, considerato in pole position fino a poche settimane fa, ha subito una rimonta che lo ha relegato in Europa League. Camarda, che a Lecce ha trovato continuità e minuti importanti, segue da vicino le vicende rossonere. La sua giovane età non gli impedisce di comprendere il valore di una qualificazione sfumata.