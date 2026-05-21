Milan, c’è l’annuncio sul futuro di Furlani: “Va via, ecco chi arriva!”

Le indiscrezioni sul futuro di Giorgio Furlani continuano a scuotere l’ambiente rossonero. Dopo tre stagioni segnate da risultati sportivi inferiori alle aspettative e da continue tensioni interne, Gerry Cardinale avrebbe deciso di cambiare guida manageriale al Milan. Nonostante una gestione economica giudicata positiva, il clima creatosi tra dirigenza, allenatore e tifoseria avrebbe compromesso definitivamente la fiducia della proprietà. La possibile separazione rappresenterebbe l’inizio di una nuova rivoluzione societaria, con l’obiettivo di restituire stabilità e credibilità al club.

Furlani verso l’addio: decisivi i conflitti interni

Secondo Carlo Pellegatti, la decisione di Cardinale sarebbe maturata dopo mesi di tensioni all’interno della società. Le difficoltà non riguardano i conti del club, rimasti solidi, ma soprattutto la gestione sportiva e organizzativa degli ultimi anni. I risultati deludenti e i continui attriti tra sede e Milanello avrebbero creato un ambiente sempre più instabile.

A pesare sarebbe stato anche il rapporto tra Zlatan Ibrahimovic e Massimiliano Allegri. Alcune interferenze nella gestione tecnica avrebbero generato forti malumori, spingendo Cardinale a scegliere una linea netta: confermare l’allenatore e avviare un cambio ai vertici dirigenziali, avallando anche la volontà dei tifosi, che più volte nelle ultime settimane hanno chiesto l’allontanamento di Furlani.

I possibili sostituti e il nuovo corso rossonero

Per il futuro, il Milan starebbe valutando diversi profili italiani e stranieri. Tra i nomi più apprezzati da Calvelli emerge quello di Giovanni Carnevali, considerato vicino alla tradizione dirigenziale costruita negli anni da Galliani e Braida. Una scelta che garantirebbe esperienza e una maggiore identità calcistica.

Sempre nella lista di Calvelli risulterebbero anche dei profili internazionali, che non convincerebbero però Cardinale, il quale vorrebbe soddisfare la volontà dei tifosi, ovvero quella di una dirigenza solida e soprattutto italiana, che conosca la storia ed il valore storico del Milan.