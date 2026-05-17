Milan, rivoluzione in società? Arriva l’annuncio del possibile nuovo dirigente

L’addio di Igli Tare a fine stagione in casa Milan sembra essere ormai cosa fatta, e il presidente del Milan Gerry Cardinale è chiamato a fare prima chiarezza con il resto della società e poi ricercare un nuovo direttore sportivo. Tra i nomi usciti negli ultimi giorni c’è anche quello del direttore sportivo del Sassuolo Giovanni Carnevali, che ha parlato così di un possibile arrivo al Milan.

Le parole di Carnevali sul Milan

Il direttore del Sassuolo ai microfoni di DAZN ha in parte smentito le voci che lo vedrebbero approdare al Milan, senza però chiudere del tutto la porta ai 7 volte campioni d’Europa, dicendosi orgoglioso di un possibile interesse di un top team. Queste le sue parole:

“Essere accostato a un grande club come il Milan, fa sempre piacere. Tutti noi abbiamo l’ambizione di poter fare qualcosa di importante. Sno da 13 anni al Sassuolo e per il momento le voci sul Milan sono solo parole, perché io non ho ricevuto nessun contatto”. Giovanni Carnevali durante una partita. Foto: Ansa

Carnevali dunque spiega come non siano mai arrivati approcci ufficiali da parte del Milan, ma nonostante i 13 anni trascorsi al Sassuolo, si ritiene pronto ad aumentare il suo “livello”.

L’indiscrezione sulla possibile rivoluzione in società

L’indiscrezione sul futuro del club arrivata nei giorni scorsi aveva scosso l’ambiente Milan. Si era parlato infatti di un possibile ritorno di Galliani, favorito da un inserimento in società addirittura di Flavio Briatore. Insieme a Galliani, ci sarebbe stato anche Giovanni Carnevali a rinforzare l’apparato dirigenziale rossonero. Al momento, però, l’ad del Sassuolo ha negato l’esistenza di una trattativa