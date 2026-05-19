Milan, che stoccata a Ibra: “O fa l’uomo immagine o va via”

Tra le figure più criticate dai tifosi del Milan durante quest’ultima difficile parte di stagione c’è sicuramente il nome di Zlatan Ibrahimoivic, diventato oggetto misterioso della dirigenza rossonera. A criticare l’ex fuoriclasse svedese si è aggiunto anche Giuseppe Cruciani, che nel suo podcast Number1 non ha risparmiato critiche nei confronti di Ibra.
Il commento di Cruciani
All’interno della trasmissione Cruciani ha tirato una vera e propria stoccata nei confronti del dirigente del Milan, spiegando così il suo pensiero senza troppi giri di parole:
“Ibra dovrebbe fare quello che una società seria gli dovrebbe far fare: l’uomo immagine. Altrimenti, lo caccino oppure lo mettono da parte. Gli si è dato un ruolo diciamo che è a metà il consigliere, dunque è tutto e niente. Allora così ci sono le premesse delle ca**ate e del disastro”
La critica di Cruciani si aggiunge ad un calderone di appunti negativi sull’operato di Ibrahimovic, che sembra sempre più lontano dal Milan, nonostante i silenzi da parte dei piani alti dei rossoneri. Intanto il Milan si prepara alla sfida contro il Cagliari, ma la situazione societaria continua ad essere sotto tiro da parte degli addetti ai lavori.