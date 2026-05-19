Milan, che stoccata a Ibra: “O fa l’uomo immagine o va via”

Tra le figure più criticate dai tifosi del Milan durante quest’ultima difficile parte di stagione c’è sicuramente il nome di Zlatan Ibrahimoivic, diventato oggetto misterioso della dirigenza rossonera. A criticare l’ex fuoriclasse svedese si è aggiunto anche Giuseppe Cruciani, che nel suo podcast Number1 non ha risparmiato critiche nei confronti di Ibra.

All’interno della trasmissione Cruciani ha tirato una vera e propria stoccata nei confronti del dirigente del Milan, spiegando così il suo pensiero senza troppi giri di parole:

“Ibra dovrebbe fare quello che una società seria gli dovrebbe far fare: l’uomo immagine. Altrimenti, lo caccino oppure lo mettono da parte. Gli si è dato un ruolo diciamo che è a metà il consigliere, dunque è tutto e niente. Allora così ci sono le premesse delle ca**ate e del disastro”