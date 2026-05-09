Milan, contestazione dei tifosi: cosa accadrà e il motivo

Domani sera a San Siro arriva l’Atalanta, ma il Milan affronta un’altra battaglia: la contestazione organizzata della tifoseria rossonera nei confronti della società.

Milan-Atalanta: lo sfondo di una rivolta annunciata

La partita di Serie A avrà anche la tensione che pervade l’ambiente rossonero. I risultati deludenti delle ultime settimane hanno trasformato il malcontento in protesta strutturata. Una petizione lanciata sui social contro l’amministratore delegato Giorgio Furlani ha già raccolto oltre 40mila firme, cifra che testimonia l’ampiezza della frattura tra società e base tifosa.

La Curva Sud ha fissato il ritrovo per domani alle 18:00 in Piazza Axum, con l’obiettivo di dare corpo a una mobilitazione che non riguarda solo il campo ma le scelte dirigenziali. Nel comunicato diffuso su Instagram, il gruppo ha scritto: “Contro ogni censura, sempre e solo per il bene del nostro Milan“, dichiarazione che racchiude sia la critica al management che la rivendicazione di una voce autentica della tifoseria.

Furlani nel mirino: cosa accusa la tifoseria

Il target della contestazione è preciso. Non è una critica generica alla stagione, ma una mobilitazione diretta verso le decisioni dell’amministratore delegato. La crescita progressiva del malcontento, alimentata da scelte di mercato ritenute insufficienti e da una comunicazione verso i tifosi considerata inadeguata, ha creato le condizioni per una protesta organizzata. La raccolta firme online rappresenta solo la manifestazione digitale di un disagio molto più profondo negli spalti.

Domani sera il Meazza sarà teatro di questa tensione. La partita contro l’Atalanta diventa il palcoscenico dove la tifoseria intende far sentire la propria voce, indipendentemente dall’esito della gara. Questo significa che anche una vittoria potrebbe non placare la situazione: la contestazione è rivolta alla gestione complessiva, non al risultato del singolo match.

Lo scenario che si delinea per il Milan è complesso: la squadra dovrà provare a vincere mentre intorno si consuma una battaglia tra società e tifoseria. La Curva Sud ha scelto di non rimanere silenziosa, e domani sera questo silenzio si trasformerà in pressione diretta verso i vertici rossoneri. La prossima mossa spetta ora a Giorgio Furlani e alla dirigenza del Milan.