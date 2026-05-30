Milan, due top di Serie A su Jashari ma c’è un problema nella sua cessione: il motivo

Ardon Jashari si ritrova corteggiato da Atalanta e Roma, ma secondo Tuttosport nessuno può trattare con il Milan perché la dirigenza è stata azzerata.

Jashari: il centrocampista nel mirino di due big

Il centrocampista svizzero, arrivato a Milanello la scorsa estate dopo una trattativa complessa con il Club Brugge, ha attirato l’attenzione di due club di Serie A. Gli agenti di Jashari hanno già avviato contatti con Atalanta e Roma, che lo considerano un’opzione concreta per il prossimo mercato. Nonostante una stagione difficile, il giocatore mantiene valore sul mercato e rappresenta un obiettivo concreto per le due società bergamasca e capitolina.

La situazione del Milan però complica tutto. Con l’azzeramento della dirigenza deciso da Gerry Cardinale lunedì scorso, i ruoli di amministratore delegato e direttore sportivo rimangono vacanti. Furlani e Tare hanno lasciato il club, e questo vuoto rende impossibile avviare qualsiasi negoziazione seria. Come rivela Tuttosport, “non c’è nessuno del Milan con cui parlare“ per strutturare una trattativa.

Il caos rossonero blocca tutto: rinnovi e cessioni in standby

Il disordine organizzativo non riguarda solo Jashari. Sono bloccate anche le trattative per i rinnovi contrattuali di giocatori importanti come Ruben Loftus-Cheek e Fikayo Tomori, che necessitano di decisioni dirigenziali urgenti. La proprietà americana deve risolvere questa situazione in fretta perché il caos operativo rischia di compromettere l’intera programmazione estiva, dalla data del raduno alle strategie di mercato.

Il quotidiano torinese sottolinea che Cardinale dovrà intervenire non oltre la prossima settimana. Le scadenze si avvicinano e ogni giorno di inazione rappresenta una perdita di tempo prezioso. I calciatori, dal canto loro, attendono segnali di stabilità prima di impegnarsi in discussioni contrattuali significative.

Quale futuro per Jashari al Milan? Al momento nessuno può dirlo. Se la dirigenza non si ricompone rapidamente, il rischio concreto è che il centrocampista svizzero finisca per accettare le proposte di Atalanta o Roma, semplicemente perché il Milan non riesce a intavolare una trattativa seria. La finestra di mercato estivo non aspetta nessuno, e il Diavolo non può permettersi di restare paralizzato.

Jashari rimane un’incognita nel calciomercato Milan. La sua permanenza dipenderà dalla velocità con cui Cardinale colmerà il vuoto dirigenziale e dalla capacità del nuovo management di convincere il giocatore del progetto rossonero. Senza una dirigenza operativa, anche un calciatore reduce da una stagione difficile può diventare una preda per i competitor italiani.