Milan, Furlani può restare: la decisione spetta a RedBird

I risultati sportivi maturati alla fine della stagione 2025/26 hanno portato ad un vero e proprio ribaltamento in casa Milan sotto ogni punto di vista. Il tecnico Massimiliano Allegri ha ricevuto il benservito e ha salutato il club dopo appena una stagione, così come l’ormai ex direttore sportivo Igli Tare e altre figure dirigenziali quali Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani. Quest’ultimo però, stando alle ultime notizie, potrebbe rimanere all’interno dell’organigramma rossonero.

Furlani ancora al Milan? L’ipotesi sul tavolo di Cardinale

Dopo aver di fatto azzerato i vertici dirigenziali e sportivi del Milan, il proprietario Gerry Cardinale ha bisogno di tempo per trovare le persone giuste in grado di risollevare il club e riportarlo su una strada vincente in maniera duratura.

In attesa delle ufficializzazioni, il club deve comunque avere dei punti di riferimento per portare avanti una macchina impegnativa come quella di un club di calcio. L’ordinaria amministrazione del club ha bisogno di una figura di gestione ed ecco che davanti al patron rossonero ci sono due ipotesi. La prima è quella di affidare pro tempore l’amministrazione del Milan a Giorgio Furlani, che traghetterebbe dunque la società fino al rinnovo delle cariche.

L’alternativa è quella di accelerare i tempi per la nomina di un nuovo AD: la figura più indicata sembra essere quella di Massimo Calvelli, già membro del Consiglio di Amministrazione del Diavolo.