Milan, Furlani verso l’addio: spunta il possibile sostituto

Giorgio Furlani lascerà il Milan a fine stagione. La dirigenza rossonera sta già sondando candidati per la successione all’amministratore delegato, indipendentemente dal risultato in Champions League.

Furlani via da Milano: i tempi dell’addio

L’attuale amministratore delegato del Milan ha deciso di chiudere la sua esperienza in rossonero al termine della stagione in corso. La scelta sembra definitiva e non legata ai risultati europei che il club conseguirà nei prossimi mesi. Furlani ha guidato il Milan attraverso una fase di transizione organizzativa dopo l’arrivo della proprietà RedBird, ma ora il progetto sta cambiando direzione.

La partenza di Furlani rappresenta una svolta organizzativa significativa per il Milan. Il club non attenderà giugno per preparare il terreno: già nelle ultime ore stanno emergendo nomi concreti per la sostituzione. Massimo Calvelli, figura centrale nell’orbita RedBird, era stato inizialmente valutato, ma secondo le ultime indiscrezioni non dovrebbe essere lui il successore di Furlani.

Fenucci dal Bologna: il profilo che piace al Milan

Tra i candidati emerge con forza Claudio Fenucci, attuale amministratore delegato del Bologna. Secondo quanto riporta Gazzetta.it, il Milan sta valutando con serietà il suo profilo per ricoprire la posizione di AD. L’ipotesi prevede che Fenucci venga affiancato da una figura complementare dedicata alla direzione sportiva, creando una divisione chiara di competenze.

Fenucci vanta un curriculum di trent’anni nel calcio professionistico. Ha iniziato la sua carriera negli anni ’90 come amministratore delegato del Lecce, portando il club dalla Serie C1 alla Serie A. Dal 2011 all’ottobre 2014 ha ricoperto lo stesso incarico alla Roma, dove ha gestito una delle piazze più importanti del calcio italiano. Oltre al calcio, ha mantenuto ruoli in holding finanziarie e società di gestione patrimoniale.

Quali altre opzioni valuta il Milan? Giovanni Carnevali del Sassuolo rimane in lista, così come l’ipotesi di un ritorno di Adriano Galliani. Quest’ultimo, fortemente voluto da Massimiliano Allegri secondo le indiscrezioni, non tornerebbe come AD ma eventualmente come presidente del club.

Le prossime settimane definiranno il quadro completo. Il Milan ha tempo fino a fine stagione per completare la transizione organizzativa, ma la fretta nel muoversi suggerisce che la decisione potrebbe accelerarsi. Fenucci rappresenta un profilo con esperienza consolidata nel gestire società di calcio di medio-alto livello, una caratteristica che il Milan sta cercando nella sua nuova dirigenza.