Milan, l’attaccante te lo porta Jorge Mendes: ecco la prima scelta di Allegri

Con il mercato estivo che si avvicina, il Milan ha l’obbligo di rinforzare l’attacco: Gonçalo Ramos rappresenta la priorità di Allegri in caso di Champions. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’allenatore rossonero ha indicato l’attaccante portoghese del PSG come il profilo ideale per tornare ad avere un vero 9 che faccia la differenza.

Allegri e la scelta di Ramos: il piano

La richiesta di Allegri non è casuale. Ramos possiede le caratteristiche tattiche precise per il 3-5-2 rossonero: sa giocare spalle alla porta, attaccare lo spazio in profondità e reggere il reparto offensivo da solo. Al PSG, il portoghese ha faticato a imporsi perché Luis Enrique non utilizza una prima punta di ruolo, ma ha già dimostrato di aver fiuto del gol innato.

Inoltre, lo stipendio di 3 milioni netti a stagione si allinea perfettamente al tetto salariale del Milan, eliminando ostacoli contrattuali con l’agenzia di intermediazione Gestifute gestita da Jorge Mendes.

Milan, gli ostacoli reali per Ramos

Il PSG, però, non ha fretta di cedere un giocatore ancora legato da un lungo contratto, e la valutazione di 35 milioni rappresenta una cifra importante per le casse rossonere. La situazione, insomma, dipenderà anche da altri fattori.

La qualificazione in Champions League contro il Cagliari porterebbe 100 milioni tra premi UEFA e ricavi, liberando risorse per il mercato. Ed è qui che l’affare potrebbe decollare: nei prossimi giorni sapremo la verità, ma Gonçalo Ramos, ad oggi, resta la prima scelta di Allegri.