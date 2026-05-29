Milan, futuro a rischio per Modric? Ecco da cosa dipende la sua permanenza

Luka Modric frena sulla permanenza al Milan. Nonostante il pressing di Ibrahimovic, il centrocampista croato non ha ancora deciso il suo futuro e osserva gli sviluppi societari prima di scegliere.

Modric e il progetto Allegri: quando tutto è cambiato in poche ore

La disfatta contro il Cagliari ha sconvolto i piani di Modric. Il campione croato aveva ridotto i tempi di recupero da un infortunio proprio per essere presente all’ultima giornata di campionato, convinto di proseguire il progetto con Massimiliano Allegri. Quella certezza è evaporata nel giro di poche ore, trascinando il Milan verso un caos organizzativo che ha travolto anche il veterano rossonero.

Modric ha giocato 34 partite in campionato ma non è riuscito a regalare ai tifosi la qualificazione in Champions League. La frustrazione è profonda. La delusione di domenica scorsa ha generato dubbi concreti sulla sua permanenza, tanto che ha confessato a persone vicine di non avere certezza di restare. Non è una scelta già decisa, ma una valutazione in corso, alimentata dall’incertezza che circonda il club.

Ibrahimovic telefona, Modric rimanda: il pressing non convince

Lo svedese ha contattato il croato più volte per convincerlo a rimanere. Le telefonate di Ibra rappresentano un tentativo di rassicurare la stella del centrocampo, ma Modric mantiene molte perplessità. Non bastano le parole quando il progetto non è ancora chiaro. Il giocatore vuole attendere gli sviluppi societari legati a Cardinale per comprendere la direzione che prenderà il Milan nei prossimi mesi.

Cosa vuole realmente Modric prima di decidere? Capire se il nuovo corso avrà una visione coerente e ambiziosa. Ha deciso di attendere probabilmente il Mondiale prima di sciogliere le riserve, una scelta che rispecchia la saggezza del veterano nel non farsi trascinare dalle emozioni del momento.

Le alternative: Real Madrid, Dinamo Zagabria e il desiderio di giocare ancora

Dalla Spagna è tornata una suggestione: un ruolo dirigenziale al Real Madrid. Modric però vuole continuare a giocare, almeno per un altro anno. Nemmeno questa ipotesi lo attrae al punto da decidere subito. Esiste anche il sogno di Boban di portarlo alla Dinamo Zagabria, ma resta sullo sfondo.

La scelta di Modric non sarà impulsiva. Da una personalità come la sua ci si aspetta una decisione ragionata, basata su valutazioni concrete del progetto Milan e delle alternative disponibili. Quando il croato avrà chiarito il quadro, la comunità rossonera capirà molto sulla direzione che il club intende prendere e sulla credibilità di Ibrahimovic nel ricostruire un progetto vincente al Milan.