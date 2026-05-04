Milan, già scelto il sostituto di Leao: occhio anche a un altro addio

Mai come quest’anno il rapporto tra il Milan e Rafa Leao è sembrato essere così inclinato. I fischi di San Siro, il feeling mai sbocciato con Allegri e qualche distrazione di troppo fuori dal campo sembrano essere i tre indizi che porterebbero ad una prova quasi certa: a fine stagione tra Rafa ed i rossoneri sarà addio. Ma la novità riguarda il nome del possibile sostituto, che potrebbe già essere in ritiro a Milanello ad inizio luglio.

Cisse come sostituto di Leao? Ecco cosa filtra

I 10 milioni di euro investiti dal Milan nel mercato invernale per Alphadjo Cisse sembrano essere già da soli un attestato di fiducia verso il giovane talento italiano.

Il classe 2006 infatti, dopo un ottimo avvio di stagione al Catanzaro con 6 gol ed un assist ha attirato a gennaio l’attenzione di club italiani e non solo, tanto che il Milan ha dovuto superare la concorrenza del PSV Eindhoven.

Trequartista duttile, con ottimo dribbling e solito ad accentrarsi dalla sinistra: Cisse rappresenta il prototipo del calciatore moderno che tanto manca all’Italia, ed il Milan vuole investirci, tanto da decidere di seguire il percorso di recupero dopo l’infortunio al tendine rimediato il 7 febbraio nella sfida tra il suo Catanzaro e la Reggiana.

Altra qualità dell’italo-ivoriano è il tiro da fermo, visto che tra i suoi 6 gol messi a segno in Serie B, ne spicca uno bellissimo su calcio di punizione, il suo primo tra i professionisti.

Anche Fullkrug in partenza

Altro rossonero considerato partente il 30 giugno è Niklas Fullkrug, dato che il Milan deciderà di non usufruire del riscatto previsto a 5 milioni.

La punta tedesca è stata encomiabile dal punto di vista professionale, ma in campo il numero 9 rossonero non ha praticamente mai inciso, se non per il gol decisivo contro il Lecce. Anche qui il Milan potrebbe puntare su un profilo giovane acquistato a gennaio, ovvero il serbo Kostic, lasciato in prestito al Partizan Belgrado.